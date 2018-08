Compromisos y metas, en el Informe de Gobierno de Enrique Rivas Cuéllar

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Agosto 17 – . Un informe austero y concreto, presentará el presidente municipal Enrique Rivas, en su segundo año de gobierno, el 3 septiembre a las 12 del día en Sala de Cabildo ‘Niños Héroes’, donde dará a conocer compromisos y metas alcanzadas.

Durante su participación en la reunión semanal que realizan los integrantes del Consejo de Instituciones, Rivas Cuéllar mencionó que para su segundo y último informe de actividades de la administración 2016-2018 se busca evitar gastos excesivos en un evento multitudinario.

“Presentaremos el informe como lo marca la ley, estaremos cumpliendo con esta obligación a menos de 30 días de cerrar la administración municipal, y retomaremos el compromiso y la responsabilidad del gobierno municipal a partir del 1 de octubre”, señaló el alcalde.

Para su segundo informe de gobierno, destacó se presentarán las acciones en obra social y pública que se realizaron durante el último año de esta administración.

–APOYA DIF A PADRES EN EL RETORNO A CLASES—

Ana Cristina Gutiérrez estaba preocupada, los lentes de su hija que le costaron mil 200 pesos, se le quebraron; no tenía dinero para reponerlos, y el lunes reingresa a la escuela primaria. Aparte, debe comprar los útiles escolares para sus hijas de siete y 10 años de edad.

La buena noticia es que asistió a la Segunda Caravana de Salud Infantil “Regresa a Clases Sano”, donde no solo le dieron artículos escolares para sus niñas, sino que les hicieron el examen de la vista gratis y le dieron un vale para canjear en una óptica por los lentes que necesita una de ellas, sin ningún costo.

“Nos beneficia porque no le tengo que volver a comprar lentes, me gasté como mil 200 en eso la vez pasada, me lo voy a ahorrar para usarlo en otros gastos”, expresó Gutiérrez, vecina de la Colonia Las Torres.

El Polyforum La Fe se llenó de historias de ciudadanos de diversas colonias de la ciudad, que obtuvieron un pequeño gran beneficio para la salud y bienestar de sus hijos, así como para su bolsillo.

Jorge Salinas es comerciante y tiene cinco hijos, cuatro en edad escolar, por lo que junto con ellos y su esposa asistió a la Caravana de Salud, a fin de que les hicieran revisión médica; aparte obtuvo cuadernos y lápices para los menores.

“Estoy muy agradecido por los apoyos, la consulta dental para mis niños, se divirtieron un rato con el pintacaritas y les dieron su paquete escolar, así que un agradecimiento por el apoyo que brindan”, dijo el habitante de la Colonia ISSSTE.

Cecilia Peña es invidente y tiene bajo su tutela legal a su sobrina de ocho años, Desiré Abigail. Desde que llegó al Polyforum fue recibida en la puerta por personal del DIF, que le dio la atención que corresponde a su situación de discapacidad, lo cual la hizo sentir apoyada.

“Gracias a Dios todo bien, gracias a este evento que me ayuda porque la economía está muy crítica. Le checaron la vista a la niña, me dieron un papel para hablar y que me avisen cuándo van a estar los lentes, aparte sus útiles escolares”, indicó Peña.

Alejandra López Medina acudió con sus nietos y aprovechó para consultar ella misma con el médico general, debido a malestar en un pie; en el lugar le otorgaron el medicamento que necesita.

“Lo que andan haciendo está muy bien, es una ayuda para la gente, se preocupa el Gobierno por la gente. Hay consulta, lotería, pintura, hay muchas cosas para los niños, me dieron medicina. Muchas gracias por ayudar a la gente”, indicó la abuelita de tres nietas, residente de la Colonia J. Longoria.

Cientos de personas recorrieron los módulos de atención del DIF, a fin de que sus hijos regresen a clases sanos.

