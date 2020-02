Con drones ataca China coronavirus al detectar personas sin tapa-bocas

Pekín, Febrero 04 – . China vigila con tecnología de punta a sus habitantes para que cumplan con las medidas de sanidad obligatorias para evitar la propagación del coronavirus en el país, donde al menos 425 personas han muerto por la enfermedad y más de 20 mil se encuentran infectadas.

A través de drones equipados con cámaras infrarrojas, altavoces, sistemas de esterilización, y manejados a control remoto, la policía china se encarga de monitorear a la población, informa el diario local Global Times en un videoreportaje.

Queridos residentes, por favor abran la ventana. Cooperen con la medición de temperatura corporal”, dice uno de los drones especiales mientras sobrevuela un edificio de apartamentos en una ciudad no especificada.

En otra escena, una niña camina sola por una calle desierta y sin ningún tipo de protección sanitaria hasta que es alcanzada por uno de los drones vigilantes, que le llama la atención:

Oye, niña, nos encontramos en una situación inusual. No estés paseando afuera. Ni siquiera llevas máscara. Regresa a casa de inmediato. El coronavirus es bastante peligroso. Corre. No salgas. Quedarte en casa es contribuir con la sociedad”, se escucha decir por el altavoz al policía que maneja el robot volador.

Nadie está a salvo de ser regañado por las autoridades si no obedece las medidas de seguridad.

Hey, tú, el chico guapo que habla por su teléfono celular, ¿dónde está tu máscara? ¡Usa tu máscara!”, grita otro dron a un joven descuidado que camina por la calle.

Además de los drones ‘regañones’, las autoridades chinas también cuentan con otros aparatos robóticos que les permiten desinfectar y esterilizar la vía pública.

En una de las imágenes presentadas por Global Times se aprecia cómo un dron rocía líquido desinfectante sobre los juegos infantiles de un parque.

A su vez, y en medio de las medidas de aislamiento, hay robots que sirven como repartidores y medicinas que cuentan con sistemas de voz para avisar de su llegada:

Vengo a entregarles comida. Por favor disfruten sus alimentos. Si tienen alguna otra necesidad, utilicen ‘wechat’ para contactar a nuestro personal”, dice uno de los robots repartidores al llegar a la puerta de un apartamento.

Aunque China es el epicentro del brote y el país más afectado, el coronavirus se ha extendido ya a otros países del sureste asiático y también se han detectado casos en Europa, América y Oceanía.

Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultades para respirar.

En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

