Con todo el respaldo a la educación Rivas inaugura ciclo escolar 2019-20

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Agosto 27 – . Con la entrega simbólica de libros de apoyo y mochilas con útiles escolares para estudiantes de nivel básico, el presidente municipal Enrique Rivas junto a la presidenta del DIF, Adriana Herrera, inauguró el ciclo escolar 2019-2020 en la Secundaria Técnica 94 ubicada en Valles del Paraíso.

Rivas Cuéllar destacó este día como histórico al realizar la entrega por primera ocasión de más de 60 mil paquetes de libros de apoyo para estudiantes de primaria y secundaria, un portafolio con material didáctico para el docente; así como 70 mil mochilas con útiles escolares.

«Arrancamos con la entrega de útiles escolares en esta secundaria que fue la última que edificamos e inauguramos, estos libros no sustituyen a los que entrega la SEP, son guías con ejercicios que facilitan las clases y permiten al docente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje», dijo el alcalde.

El paquete de útiles para los alumnos de preescolar incluye tijeras, caja de crayones, lápiz adhesivo, tres cuadernos, caja de plastilina y lonchera.

Para los alumnos de primaria, de primero y segundo grado, consta de una mochila con 5 cuadernos, lápiz adhesivo, sacapunta, regla, borrador de goma, lápiz bicolor, tijeras, bolígrafo; y de tercero a sexto de primaria además de lo anterior se incluye juego de geometría, caja de colores, compás y diccionario, similar es para los alumnos de secundaria, a excepción del diccionario y tijeras.

A los maestros de primaria se les entregó en el kit, registro de asistencia y evaluación, CD avance digital, solucionario (cuadernillo de ejercicios resueltos), libros edición para docentes de Me divierto y aprendo a convivir, Me divierto y aprendo en Tamaulipas, Me divierto y aprendo, diario y agenda del maestro, matemáticas y palabras a la vista. En secundaria una guía didáctica de matemáticas.

Por su parte, Linda Rodríguez, supervisora de secundarias técnicas, representante del jefe de la unidad ejecutiva de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Mario Leal, agradeció al Presidente Municipal la construcción de nuevos planteles, como la Técnica 94, así como el material didáctico otorgado.

Antes de finalizar el evento, Rivas Cuéllar anunció la reactivación del programa insignia del gobierno municipal ‘Escuela Digna, Moderna y Saludable’, con el que se dará una segunda vuelta a los 301 planteles, y reiteró su apoyo con docentes en donde lo requieran, a los alumnos con la beca municipal, construcción de más escuelas y transporte escolar.

En el evento estuvieron el segundo síndico, Santiago Sáenz; regidora, Nora Hinojosa; secretario de Educación, Cultura y de Deporte, Miguel Jáuregui; jefe del CREDE, Aurelio Uvalle, responsable del plantel, Antonio Álvarez; secretaria de organización I de la Sección XXIX del SNTE; presidenta asociación padres de familia, Concepción Molar, entre otras autoridades.

Me gusta: Me gusta Cargando...