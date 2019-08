Confiesa en detalle el tirador de El Paso porque la razón del ataque

El Paso, Agosto 12 – . El autor del tiroteo del pasado sábado en El Paso, Texas, Patrick Crusius -que dejó 22 muertos, entre ellos 8 connacionales- confesó que su objetivo eran los mexicanos.

Según la declaración jurada del agente Adrián García, Crusius renunció a su derecho a un abogado y aceptó hablar, diciéndole a la policía que viajó desde Allen, Texas, un suburbio de Dallas, con un rifle de asalto y varias revistas.

“El acusado declaró una vez dentro de la tienda que abrió fuego usando su AK-47 disparando a múltiples víctimas inocentes”, indicó García. El detective agregó que Crusius dijo que sus objetivos eran “mexicanos”.

El pasado 3 de agosto, el joven de 21 años confesó ser el autor de la tragedia luego de que las autoridades lo arrestaran.

“Soy quien disparó”, dijo sin oponer resistencia al arresto y al tiempo que rechazó su derecho a acogerse a la ley universal “Miranda” que le permite no responder a interrogatorios judiciales hasta hablar con su abogado.

El estadounidense está siendo el acusado de homicidio capital y no tiene derecho a fianza. Asimismo permanece en una presión federal de El Paso, Texas, en una celda aislado del resto de los reos.

Cuarenta y cinco minutos antes de proceder con el atentado terrorista, presuntamente Crusius subió a la red un comunicado de seis páginas explicando las razones de su actuación. Aquí una traducción lírica de los argumentos más relevantes de ese documento, retomadas por el periodista Ricardo Raphael:

1. El ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas. Ellos son los instigadores, yo no.

2. Estoy defendiendo mi país del reemplazo étnico y cultural provocado por esta invasión. Los indios nativos no tomaron con seriedad la invasión europea y hoy son la sombra de lo que fueron.

3. Los Estados Unidos serán pronto el país de un solo partido porque el voto hispano entregará el control a los demócratas. Por eso abren las fronteras, quieren un sistema de salud para las personas ilegales y buscan ciudadanizar a millones de nuevos votantes. El voto hispano hará pronto que Texas se convierta en un estado demócrata y con ello ese partido ganará todas las elecciones presidenciales.

4. Este ataque es un incentivo para que los migrantes hispanos regresen a sus respectivos países. Un incentivo patriótico.

5. Si podemos deshacernos de suficientes personas, el estilo de vida americano puede todavía ser sostenible.

6. La inacción es una elección. No puedo cargar con la vergüenza de la inacción sabiendo que los padres fundadores me dejaron un patrimonio de derechos necesarios para salvar al país de su destrucción. Los europeos no tienen derecho a portar armas, nosotros sí.

7. Si los Estados Unidos caen será por culpa de los traidores y por ello no siento culpa alguna por mis acciones.

8. Estoy en contra de la mezcla de razas porque destruye la diversidad genética y crea problemas de identidad.

9. Lo mejor sería dividir a los Estados Unidos en una confederación donde al menos un territorio sea entregado a cada raza. Esa separación física eliminaría la mezcla racial y mejoraría la unidad y representación de cada grupo.

10. Mucha gente cree que la pelea a favor de los Estados Unidos está perdida. No pueden estar más equivocados. Esto es solo el principio de la batalla a favor de mi país y de Europa. Me honra encabezar esta batalla para apartar a los Estados Unidos de la destrucción.

Los familiares de Crusius reconocieron “la destrucción que hizo Patrick” y condenaron las ideas descritas en la declaración.

“Las acciones de Patrick aparentemente fueron influenciadas e informadas por personas que no conocemos, y por ideas y creencias que no aceptamos ni toleramos, de ninguna manera”, dijo su familia en un comunicado emitido a través de un abogado. “Se crió en una familia que enseñaba amor, bondad, respeto y tolerancia, rechazando todas las formas de racismo, prejuicio, odio y violencia”.

