Confirma el actor Gabriel Soto su divorcio tras 10 años de relación   

Cd. de México, Noviembre 29 – . El actor Gabriel Soto confirmó, mediante un comunicado, su divorcio de la actriz Geraldine Bazán .

A través de su redes sociales Soto difundió la ruptura, tras 10 años de relación, dos de casados y dos hijas, Elisa Marie Soto y Alexa Miranda Soto , de ocho y tres años, respectivamente

“A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo hasta la fecha nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año a tomar la decisión de separarme definitivamente”, aseguró Soto en el comunicado.

El histrión mexicano no aclaró las especulaciones de que el fin de su relación no tiene nada que ver con el escándalo en el que se vio envuelto con la actriz venezolana Marjorie de Sousa , con quien años atrás fue captado en la playa.

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero si es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: no tengo absolutamente nada que ver”, destacó el actor de 42 años.

Quien aún no ha externado su declaración es Bazán, de 34 años, que recientemente fue cuestionada sobre situación sentimental.

