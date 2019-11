“Congelan” sabotaje campesino que irrumpiría durante el Desfile

Cd. de México, Noviembre 21 – . El contingente de campesinos que buscaba irrumpir ayer en el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana falló en su intento porque fue encapsulado en las inmediaciones de la Cámara de Diputados por policías capitalinos, con uniformes y equipo similar al del extinto cuerpo de granaderos; los manifestantes y la oposición legislativa acusaron a los gobiernos capitalino y federal de represivos.

La protesta convocada por el Frente Auténtico del Campo (FAC) buscaba llegar al Zócalo, pero no pudo avanzar más de una cuadra debido a que, desde la noche del martes, el gobierno de la Ciudad de México montó un operativo de cientos de policías y vehículos para cercar las calles que rodean la Cámara.

“Nos ofrecen que nos destinan un espacio cercano al Zócalo y que ahí nos ponen sonido para que hagamos nuestro evento político, dicen que desde anoche lo dialogaron con algunos compañeros, no conmigo. Yo no he aceptado y mantengo la posición de que tenemos derecho a desfilar y conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana o ir a ver el desfile, que es para todos los mexicanos… y frente a eso un ostentoso aparato represivo nos muestra el gobierno de la Ciudad en función de títere del gobierno federal”, se quejó Álvaro López, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

El grupo de manifestantes superior a mil personas fue detenido desde las 8 de la mañana cuando intentaban marchar sobre Congreso de la Unión y dirigirse a Fray Servando Teresa de Mier.

Posteriormente, los líderes se dirigieron al Zócalo para negociar con el subsecretario de Gobierno de la CDMX, Félix Arturo Medina.

Sin un acuerdo con las autoridades, alrededor de las 14:30 horas el contingente se disolvió y regresó al plantón.

Al respecto, Tonatiuh Bravo, coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, recordó que está establecido en la Constitución la libre manifestación, pero también el libre tránsito, por lo que aprovechó para exigir a los gobiernos de Andrés Manuel López y al de Claudia Sheinbaum que desbloqueen el recinto legislativo.

“Está establecido muy claramente como una obligación en la Constitución. Eso no quiere decir que Movimiento Ciudadano está solicitando que se reprima a nadie, absolutamente. Movimiento Ciudadano considera que los derechos constitucionales y los derechos ciudadanos son absolutamente compatibles”, dijo.

Por su parte, la líder de la bancada perredista, Verónica Juárez, opinó que el presidente López Obrador usa la fuerza pública a “conveniencia” porque han sido omisos en liberar la Cámara de Diputados, pero no para reprimir la marcha.

“A sus aliados, como recordamos a la CNTE, cuando (los diputados) solicitamos que se nos dieran las garantías para sesionar hubo una respuesta de que no se haría el uso de la fuerza por ningún motivo y vemos ahora cómo el Presidente de la República, a sus aliados les ofrece abrazos y no balazos y a los oponentes todo lo contrario”, señaló.

En Twitter, el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, calificó las medidas como una falta al derecho de libre expresión en México.

