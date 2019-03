Conmemoran natalicio de Benito Juárez en gran ceremonia municipal

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Marzo 22 – . Autoridades municipales, educativas y masones, colocaron una ofrenda floral y realizaron guardia de honor en el monumento a Benito Juárez, en conmemoración del 213 aniversario de su natalicio, este jueves.

La alumna Cynthia Nayeli Arriaga Vázquez y Andrea Abigail Aguirre Flores, ganadoras del Concurso Sentimiento Juarista declamaron poemas alusivos al aniversario, al pie de la escultura de Guerrero y Sonora colonia Jardín.

Andrés Francisco de León Espinoza leyó el discurso ‘Influencia del Pensamiento Juarista’, para posteriormente autoridades e invitados colocar la ofrenda floral.

El regidor Ángel Rúben Cárdenas Mendiola, representante del presidente municipal Enrique Rivas, dio un mensaje alusivo a la fecha.

“Benito Juárez García es sin duda el personaje más reconocido y popular, gracias a su participación en una de las épocas más importantes del país, la consolidación de México como República, hoy a 213 años de su natalicio su figura se fortalece y marca el rumbo republicano de la nación”, dijo el regidor.

En el evento estuvieron presentes síndicos, regidores, así como Jesús López Gatica, diputado por el XXII distrito Masónico; Domingo Ávila Sifuentes, diputado por el XXIII distrito Masónico; Luis Onofre Hernández Madrigal, ex Gran Maestro de la Gran Logia de Tamaulipas; Luis Castillo Treviño, ex Gran Maestro de la Gran Logia de Tamaulipas; Olivio Ochoa Gutiérrez, ex Gran Maestro de la Gran Logia de Tamaulipas y Aníbal García Mejía.

Me gusta: Me gusta Cargando...