Contacto ciudadano en “Miércoles Ciudadano” un aliento de confianza

Por Felipe Ángel Burnes Ríos

Nuevo Laredo, Enero 30 – . El presidente municipal Enrique Rivas atendió peticiones ciudadanas de limpieza, fumigación, drenaje sanitario, alumbrado público, entre otras más, a través del programa municipal ‘Miércoles Ciudadano’, que se realiza en oficinas de la Presidencia.

Acompañado de secretarios y secretarias del gobierno municipal, así como del encargado del despacho de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Héctor García Flores, escuchó a los ciudadanos.

Rosa Martínez Ortiz, habitante de la colonia Las Torres, junto con un grupo de vecinas del sector, expusieron al alcalde su problema de drenaje sanitario, el cual provoca brotes de aguas negras y humedad en las viviendas.

El alcalde y el encargado del despacho de COMAPA, escucharon y analizaron la petición de los vecinos, acordaron mandar cuadrillas a la colonia Las Torres para limpiar de aguas pestilentes las viviendas, mientras se busca una solución al problema de la red de drenaje sanitario.

“Ahorita va a ir personal de COMAPA a limpiar y darles una solución, yo les pido a ustedes que me mantengan informado, me digan si se arregló o no, ellos ya saben que van a traer marcación personal, y quiero decirles a ustedes, si esto requiere de un arreglo mayor ya veremos qué podemos hacer”, puntualizó el alcalde.

En ese mismo contexto, otro de grupos que atendió el Presidente Municipal y demás funcionarios, fue el de la colonia del ISSSTE representado por la vecina Petra Romero, que pidieron limpieza y fumigación del Arroyo El Coyote en ese sector.

“Muchas gracias presidente, lo felicito por esto que llevan a cabo, dije esto va en serio desde que vi todo el personal que nos atendió amablemente, y usted nos abre las puertas”, dijo Romero.

Acto seguido, la secretaria de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer de León aseguró que las cuadrillas ya realizan labores de limpieza en el sector, pero debido al tamaño del Arroyo se lleva tiempo cubrir toda el área.

Además, ese mismo grupo de vecinos solicitó alumbrado público, y espacios de capacitación, a lo que el alcalde respondió que pronto podrán acceder al ‘Centro Mujer Total’ que se construye en la colonia Infonavit.

También en esta edición de ‘Miércoles Ciudadano’, el equipo de fútbol Deportivo Mimi le agradeció al presidente el apoyo brindado en la final de la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional y presentarle la Copa de Campeón.

Así mismo recibió a grupos de estudiantes de diversas universidades de la localidad que solicitaron apoyo para transporte y viáticos para acudir a conferencias nacionales e internacionales.

En las oficinas del Presidente Municipal, también estuvieron Leticia Meneses Camino, secretaria de Bienestar Social; Miguel Jáuregui Salazar, secretario de Educación, Cultura y Deporte; y Martín Reyes Madrigal, secretario de Desarrollo Económico, quienes atendieron las peticiones ciudadanas de sus respectivas áreas

