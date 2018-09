Continúa enfermo el “Chicharito” y en reposo por prescripción médica

Cd. de México, Septiembre 14 – . Javier “Chicharito” Hernández se ha perdido de los entrenamientos del West Ham al estar enfermo, así lo reveló el técnico Manuel Pellegrini.

La noticia de hoy del equipo es que Javier Hernández ha estado enfermo los últimos 10 días y esta semana la ha pasado en casa”, indicó.

Por otro lado, el chileno descartó que esté preocupado por la mala situación del equipo en la tabla.

“No creo que porque pierdas cuatro juegos no debas tener confianza. Es todo lo contrario y en este momento confío más que nunca, porque no es la primera vez que hago este mismo trabajo y no es la primera vez en mi carrera que he tenido algunos malos resultados”, señaló.

El próximo domingo, el West Ham visitará al Everton en actividad de la Jornada 5 de la Liga Premier.

