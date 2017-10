Continúa Reynosa bajo sangre y fuego; reportan al menos 11 muertos

Reynosa, Tamaulipas, Octubre 17 – . Al menos 11 muertos causaron varios enfrentamientos de grupos delictivos y fuerzas federales, los que sucedieron entre la noche del domingo y la mañana del lunes en las ciudades de Reynosa y Río Bravo, en el estado de Tamaulipas, en el norte de México, ambas fronterizas con Estados Unidos.

Las muertes ocurrieron en Río Bravo, donde primero falleció un anciano que acompañaba a un menor en un auto cuando le dispararon desde unas camionetas, según consignó DPA.

Más tarde murieron cuatro presuntos delincuentes en un enfrentamiento con miembros de las Fuerzas Armadas en una estación de servicio y, posteriormente, se encontraron los cuerpos de seis personas más en distintos puntos de esa ciudad.