Convence Baudelia en la Bellavista, Infonavit Laura y Horacio a maestros

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mayo 17 – . En su propósito de ganar las elecciones del 2 de junio y así llegar a ocupar una curul en el Congreso del Estado, la maestra Baudelia Juárez García sigue ganando el cariño y confianza de los electores que se identifican con su proyecto, y esto se volvió a repetir en el recorrido que realizó en las colonias Bellavista y La Sandía.

Acompañada de su suplente, Cristina Becerra y un entusiasta grupo de vecinas de ese sector que salieron para acompañarla en ese extenso recorrido, la candidata del PRI a diputada local por el primer distrito electoral recorrió calles como Puerto Vallarta, Zihuatanejo y Agustín Rodríguez,

Así como las avenidas Incas, Los Mayas, Gral. Cedillo, Santa Úrsula y Bajío.

Casa por casa, presentó su proyecto basado en acciones concretas para mejorar el sistema de salud al poniente de la ciudad, beneficios para los estudiantes y el mejoramiento de la infraestructura urbana.

En esta ocasión, la maestra Baude caminó medio recorrido para atender una entrevista de cabina y la caminata la continuó su suplente, Cristina Becerra, quien solicitó el voto para la abanderada priísta para este 2 de junio.

“Ojalá que nos puedan dar su voto de confianza para poder llegar a la diputación local, somos gente de trabajo, gente como ustedes y ahora nos acercamos a la comunidad del distrito uno para pedirles su confianza para poder llegar al Congreso, no podemos llegar sin su apoyo, y ojalá que este 2 de junio la maestra Baude sea su propuesta favorita”, les dijo la candidata suplente.

En un yonke ubicado en Santa Ursula y Zihuatanejo, el señor José Vargas recibió gustoso a las candidatas y tras escuchar su propuesta de trabajo, dijo haber quedado convencido de votar por la fórmula priísta, porque dijo “a mí me parece que estaría bien que ganara el PRI”.

“Me parece bien su propuesta, su ideas para apoyar a la comunidad, principalmente a la juventud ya los padres de familia, hay madres solteras que necesitan apoyo de becas, un centro de salud, las propuestas que traen me convencen, por eso yo la apoyaría a la maestra con mi voto, me convencieron sus palabras y sí votaría por ella”, señaló el vecino.

–COMULGA IDEAS MAGISTERIO CON HORACIO–

La educación involucra a sociedad, maestros y las familias donde todos son importantes para su desarrollo. Horacio Seoane Yeme, candidato a la Diputación Local por el Distrito 2, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) felicitó a los maestros en su día.

“En el marco de las festividades del Día del maestro, mi total reconocimiento a todo el magisterio, por qué son ellos quienes nos inculcan, guían y educan.”, comentó Seoane Yeme.

El abanderado tricolor está a favor de la reforma educativa ya que es el mejor regalo que se le puede dar al magisterio nacional.

“Es necesario reconocer a los educandos como el eje central y destacar que ningún interés puede estar por encima del derecho a la educación.” Concluyó Seoane Yeme.

Se expresó muy contento con los 30 días de mucho éxito, contacto y organización, además destacó que se ha tenido mucha conexión en esta recta final rumbo a la elección del próximo 2 de junio.

–REFRENDA ADEPTOS INFONAVIT CON LAURA VALDEZ–

La candidata del PRI a la diputación local por el Distrito 03, Laura Valdez Covarrubias, realizó un recorrido por la colonia Infonavit Benito Juárez, donde tuvo la oportunidad de saludar a los vecinos.

“En nuestra caminata en la colonia Benito Juárez sigo llevando mis propuestas y compromiso, los invito a hacer equipo conmigo para legislar por el bien de nuestro distrito”, comentó la abanderada tricolor.

Destacó que antes de visitar este sector de Nuevo Laredo, tuvo una jornada muy activa en la Gran Frontera

“Saludamos en Comales a nuestros amigos pescadores donde les expusimos nuestro proyecto y compartimos propuestas. Les agradecí por recibirnos, estoy admirada por su gran labor”, expresó.

