Convierte en un ídolo Chuky Lozano en Holanda y es en México ejemplo

Cd. de México, Noviembre 09 – . Un importante canal de televisión holandés envió a un reportero por una semana a México para que hiciera un reportaje de Hirving Lozano, el futbolista que sorprendió a Holanda en poco tiempo y alguna vez estuvo a punto de dejar el futbol.

En Holanda estamos muy contentos con Hirving Lozano, su potencia y su dribling lo hicieron muy famoso en un corto tiempo. En este momento el periodista más famoso de Holanda está en México haciendo un trabajo del Chucky para conocer sus raíces y presentarlas en la televisión. Se ha vuelto alguien muy interesante en mi país”, cuenta Hans Westerhof, el holandés que estuvo al mando de las fuerzas básicas de Chivas y Pachuca.

Hirving Lozano conquistó Holanda con goles. El mexicano lleva 10 anotaciones en 12 partidos disputados con el PSV Eindhoven (nueve en la Liga y uno en la Copa), y tiene un promedio de un tanto cada 98.2 minutos. En los Países Bajos lo comparan con figuras como Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo y Luis Suárez –todos con paso por el país– debido a que es el primer jugador en la historia de la liga que anota ocho goles en siete partidos.

Es normal que el Chucky triunfe porque allá muchos, o casi todos, los equipos juegan abiertos, casi todos son ofensivos, entonces eso les ayuda a los mexicanos, más a un delantero como Lozano”, detalló Westerhoff, quien sigue desde hace tiempo de cerca la formación de Lozano junto a su hijo.

La historia del atacante del Pachuca estuvo a punto de frustrarse. Llegó a los Tuzos para jugar una Olimpiada Nacional que organizó el estado de Hidalgo, fue reclutado por sus condiciones, pero y a pesar de que salió campeón de goleo sus técnicos dudaban de su capacidad, debido a sus estatura y peso.

El Chucky Lozano era muy flaquito, muy chiquito, y le costaba mucho trabajo conseguir minutos en la Sub 17 y en la Sub 20, por lo tanto, mucho tiempo se tuvo la opción de dejarlo ir. Parecía que Pachuca no era la opción para él, pero afortunadamente no se fue y miren lo que es ahora, uno de nuestros mejores representantes en el mundo”, mencionó Marco Garcés, director deportivo del Pachuca.

Lozano tiene otro récord cercano por romper: el de Jesús Tecatito Corona, que anotó 13 goles en su paso por el Twente de Holanda, para después caer en el Porto de Portugal. El Chucky está a tres tantos de conseguirlo.

El futbol de Holanda está contento con los mexicanos: empezamos con Salcido, luego Maza, Corona, Guardado, Moreno y ahora Chucky, y todos ellos tuvieron éxito”, complementó Hans Westerhof.

–LO QUE DICE JUAN CARLOS OSORIO–

Juan Carlos Osorio destacó las cualidades de Hirving Lozano que lo han llevado al PSV Eindhoven y señaló que es el caso típico del jugador mexicano que necesita una oportunidad.

No nos sorprende el gran rendimiento de Hirving, un jugador magnífico con extraordinarias condiciones y un ser humano espectacular. Es el típico ejemplo de jugador mexicano que necesita una oportunidad “, dijo Osorio.

El “profesor” agregó que Lozano “ es el ejemplo a seguir para muchos ” otros futbolistas mexicanos y le recomendó que su próximo paso del delantero de 22 años sea disputar una liga europea más competitiva que la holandesa.

“En el crecimiento personal del jugador deben de estar otras ligas: la española, la alemana, la Premier inglesa, la italiana… “, enumeró.

En ese sentido, Osorio señaló que un referente para Lozano puede ser Andrés Guardado , jugador del PSV Eindhoven hasta la pasada campaña y ahora centrocampista del Betis.