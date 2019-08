Convierten dos apartamentos en 18 en Nueva York, detecta un inspector

Nueva York, Agosto 28 – . ¿Cuál es el precio que pagan algunos para vivir en Nueva York? Muchos están dispuestos no solo a pagar miles de dólares, sino a sacrificar las más mínimas condiciones de comodidad con tal de vivir en la gran urbe estadounidense.

Esa es la conclusión a la que podríamos llegar tras el reporte de que los inspectores de vivienda descubrieron dos apartamentos de condominio divididos cada uno en nueve unidades en el 165 Henry Street del Lower East Side de Manhattan

Según el Departamento de Edificios de Nueva York, varias

de las microunidades en los apartamentos n.° 601 y n.° 701 no tenían ventanas, carecían de ventilación y sistemas contra incendios, y se consideraban riesgosas para la seguridad de los inquilinos. Todas fueron alquiladas ilegalmente. Dos propietarios de condominios recibieron multas de más de 100,000 dólares a causa de estas violaciones.

El 18 de agosto, dos días después de que el # 601 y el # 701 fueron desocupadas por las condiciones de vida peligrosas, un inspector «desocupó una ocupación», lo que significa que consideró que el espacio no era apto o seguro para que una persona viviera… en el sótano del edificio.

Sin embargo, de acuerdo con Insider, las autoridades habían recibido casi tres docenas de quejas en los últimos 19 años, incluidos informes de las microunidades ilegales que se remontan a 2012.

El reto de las inspecciones

¿Por qué tardaron tanto las autoridades en intervenir? En Nueva York una queja no necesariamente puede resultar en la emisión de una citación o una multa. Esto se debe a que, a menos que haya una orden judicial, los inspectores no pueden ingresar a un edificio o departamento sin permiso, debido a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Un representante del Departamento de Edificios le dijo a Insider que recibió informes de 17,642 conversiones ilegales en esa ciudad en el último año.

Y, debido al gran volumen de casos que los inspectores de Nueva York deben investigar, estos deben cerrar las quejas después de dos intentos de ingreso a la unidad. Para que un inspector regrese nuevamente al lugar, se debe presentar otra queja, lo que significa que muchas, muchas violaciones, nunca se investigan a fondo.

Me gusta: Me gusta Cargando...