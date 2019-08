Coppola, entre la lista de personajes en la Feria del Libro de Hidalgo

Cd. de México, Agosto 16 – . El guionista y cineasta estadunidense Francis Ford Coppola y los escritores Paco Ignacio Taibo II, Margo Glantz, Elsa Cross, Jaime Labastida, Angelina Muñiz-Huberman y Ana Clavel encabezan la delegación de creadores de la 32 edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL), que se llevará a cabo del 23 de agosto al 1 de septiembre, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), cuyo patronato está en observación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto Castillo, por presunto lavado de dinero y su participación en la ‘estafa maestra’.

A finales de abril pasado, la UIF congeló las 224 cuentas de seis bancos distintos, pertenecientes al patronato de la UAEH, debido a que la institución fue puesta bajo la lupa fiscal por un presunto lavado de dinero, pues se detectaron algunos depósitos a cuentas en banca extranjera por poco más de tres mil millones de pesos. Días después, esas cuentas se descongelaron.

Es un tema que todavía no está cerrado, lo que voy a decir se hizo público porque se bloquearon no sólo las cuentas que de origen generaron esto, sino todas las cuentas de la UAEH, que eran 224, ya se liberaron todas; las razones de por qué, cuando y a qué hora, no es importante. Se liberaron, (sin embargo) la investigación de origen todavía no ha concluido”, reconoció Adolfo Pontigo Loyola, rector de la casa de estudios, luego de anunciar el programa de la FUL que este año contará con un presupuesto de 30 millones de pesos.

Luego abundó que la FUL se organiza en el octavo estado más pobre del país y que para esta edición se han preparado cerca de mil 500 actividades, en cerca de 138 stands con la oferta de 95 mil títulos ofertadas por casi mil sellos editoriales.

Sin embargo, lo más destacado será la presencia del afamado cineasta estadunidense Francis Ford Coppola, quien acudirá el 23 de agosto a la inauguración y, horas más tarde, sostendrá una conferencia fuera de la feria al que asistirán cerca de mil personas.

Pontigo Loyola especificó que Coppola acudirá a la apertura de la FUL. Sin embargo, su conversatorio La industria del cine y la creatividad, que se llevará en el Salón Veravia de Pachuca, a las 14:00 horas, no será gratuito, sino que tendrá un costo. Al respecto, el rector justificó el hecho y aseguró que “el costo del conversatorio será de 750 y 900 pesos, y será así porque él finalmente cobrará por venir; no lo hará de manera gratuita”.

Coppola (Detroit, 1939) es un conocido guionista, productor, director de cine y una de las figuras destacadas de Hollywood, que ha obtenido numerosos reconocimientos por exitosas películas como El Padrino, Apocalypse Now, American Graffiti, The Outsiders, entre muchas otras.

En total serán 10 días de fiesta librera efectuados en el Polifórum Carlos Martínez Balmori de la UAEH, en donde el tema central serán los derechos humanos, el país invitado es Italia, aunque no contará con figuras de las letras de ese país; en cambio, sí asistirá Anna Neistat, de Amnistía Internacional.

RECONOCIMIENTOS

Como parte de sus actividades paralelas, la feria reconocerá a la escritora mexicana Margo Glantz, quien recibirá el Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades; se entregará el Reconocimiento Universitario de Fomento a la Lectura Rafael Cravioto Muñoz, al poeta y crítico literario Juan Domingo Argüelles; el reconocimiento al Mérito Editorial Universitario concedido a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como el premio Universitario al Desarrollo de la Industria Editorial a Siglo XXI Editores.

En esta edición también se realizará el Primer Encuentro de Poesía, que reunirá más de 40 autores y críticos literarios locales, nacionales e internacionales; el Encuentro Universitario de Traductores, que busca promover las lenguas extranjeras y rescatar la importancia de las nacionales, así como IlustraFUL, un espacio para ilustradores, diseñadores y especialistas que abordarán la importancia de la elaboración de libros.

Además, se anunció que el Foro Artístico dará cobijo a la agrupación mexicana Triciclo Circus Band, cuyo ritmo está influido por la música oaxaqueña, el tango, pasodoble, la música klezmer y la polca.

Me gusta: Me gusta Cargando...