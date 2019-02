Cortes de pelo gratis en Vietnam si es al estilo de Trump o Kim Jong Un

Hanoi, Febrero 20 – . El último ‘grito de la moda’ en Vietnam es traer el corte de pelo de Donald Trump o Kim Jong Un.

En honor a la segunda cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte que se realizará el 27 y 28 de febrero en Hanoi, la capital vietnamita, una peluquería local está ofreciendo cortes gratuitos al estilo de Trump y Kim.

Las opciones son: un teñido color naranja platinado o un rasurado casi al ras a los lados pero con el cabello semi largo en la parte central del cráneo.

Me siento muy contento con este corte de pelo porque la gente creerá que me parezco al líder de Corea del Norte”, comenta To Gia Huy, de tan solo nueve años de edad, al salir del salón de belleza ‘Tuan Duong Beauty Academy’.

Huy asegura que ninguno de sus compañeros de clase podría lucir su nuevo corte, ya que él es el único regordete del salón.

Nadie de mis compañeros es tan gordo como yo”, explica.

La promoción se prolongará hasta el 28 de febrero, el último día de la reunión entre Trump y Kim, en la que está en juego la paz de la Península Coreana.

Estaba haciendo esto solo por diversión pero quedé sorprendido por la gran cantidad de personas que han venido”, cuenta Le Tuan Duong, dueño de la peluquería.

Duong, cuyos tíos murieron en combate durante la Guerra de Vietnam, asegura ser partidario de la paz y expresó todo su apoyo a la cumbre venidera.

Amo la paz y odio mucho la guerra. Mucha gente en mi familia ha muerto por ella, así que apoyo totalmente esta reunión”, comenta el estilista.

Mientras tanto, Le Phuc Hai, un cliente de Duong de 66 años, se siente orgulloso de su nuevo corte de pelo al estilo Trump.

Luce genial y me acomoda muy bien para mi edad”, considera.

