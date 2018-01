Creador de “The Walking Dead” defiende muerte del personaje Carl

Madrid, Enero 18 – . Desde que The Walking Dead llegó a la pequeña pantalla en 2010, han sido muchos los personajes que han caído en batalla durante el apocalipsis zombie. La última muerte de la serie, adelantada en la midseason, no ha gustado a un sector de la audiencia. Sin embargo, el creador de los cómics en los que se basa la producción de AMC , Robert Kirkman , ha defendido la decisión de los guionistas.

Chandler Riggs no está recogida en los cómics, por lo que muchos fans indignados iniciaron una petición en showrunner Scott Gimple . No obstante, el propio Kirkman ha confesado que respeta el cambio de la trama. El último capítulo emitido antes del parón navideño culminaba con Carl herido al ser mordido por un caminante. La muerte del hijo de Rick al que da vidano está recogida en los cómics, por lo que muchos fans indignados iniciaron una petición en Change.org para despedir al ya anterior. No obstante, el propio Kirkman ha confesado que respeta el cambio de la trama.

“Creo que la primera vez que Scott me mencionó esa posibilidad fue hace un año. Al principio yo estaba como ‘¿Sabes que es un personaje principal, no?’ Estaba un poco inquieto”, recuerda el dibujante. “Una vez que me dijo cuáles eran sus planes a largo plazo y las cosas que estaban por llegar, me uní al proyecto”, explica Kirkman.

“Sé que algunos fans están muy tristes, pero eso es una elección. No tenemos que estar felices cuando los personajes mueren. Tenemos que estar preocupados por lo que está por llegar, anticipando lo próximo y estresándonos por qué pasará después. Esto muestra que estamos comprometidos e interesados en la serie”, afirma el dibujante.

EL FUTURO DE ‘THE WALKING DEAD’

“Nuestro trabajo es compensar y satisfacer ese interés, y demostrar que esto es una decisión que merece la pena. Esto es lo que tenemos que hacer”, sentencia Kirkman, quien ha explicado que, a pesar de la muerte de Carl, Rick y compañía seguirán adelante.

“Hay historias muy grandes y tal vez penséis que cambiarán enormemente debido a la ausencia de Carl, pero hemos conocido estas tramas durante años”, confiesa el dibujante.

“Hay planes para que funcione. La pérdida de Carl no significa necesariamente que vayamos a perder las grandes historias de los cómics. Significa que habrá algunas diferencias respecto a ellos. El objetivo es que esas diferencias sean tan interesantes para el público como lo son para mí”, agrega Kirkman.

Recientemente se ha confirmado que The Walking Dead tendrá novena temporada, la cual llegará a finales de 2018 y tendrá como showrunner a Angela Kang, que anteriormente había sido guionista y coproductora.

Me gusta: Me gusta Cargando...