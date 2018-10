Crece el escándalo por el abuso sexual de Cristiano Ronaldo

Lisboa, Portugal, Octubre 05 – . Cristiano Ronaldo no será convocado para los próximos partidos de la Selección de Portugal; sin embargo, diversos medios anunciaron que esto no se trata de una baja definitiva sino de una suspensión hasta que no se resuelva la denuncia de abuso sexual que pesa en su contra.

De acuerdo con el diario deportivo Récord, el delantero habló tanto con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Fernando Gomes, como con el director técnico, Fernando Santos, y las tres partes acordaron que la medida era lo mejor.

Por esto, Cristiano no jugará el segundo partido de Portugal por la Liga de las Naciones de la UEFA en Polonia el 11 de octubre ni un amistoso contra Escocia en Glasgow tres días después.

En los últimos días se reabrió una denuncia contra jugador de la Juventus, quien fue señalado por violar a Kathryn Mayorga en Las Vegas en 2009. No obstante, el portugués rechazó la acusación.

Fue la revista alemana Der Spiegel la que hizo público el nombre de la joven, quien habría recibido 375 mil dólares, además de un supuesto contrato, que estaría firmado por ella misma, para que se mantuviera en silencio y no ahondara más en el tema.

Ante estos señalamientos, el presidente de la FPF expresó su “total solidaridad” con el jugador en una entrevista con la agencia estatal Lusa.

Creo en su palabra, no solo porque defiendo la presunción de inocencia como principio básico de un estado de derecho, pero también porque conozco a Ronaldo hace muchos años y soy testigo de su buen carácter. En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol expreso mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho”,Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol

