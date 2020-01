Crece en el mundo número de países al no uso de bolsas de plástico

Cd. de México, Enero 02 – . A partir de este primero de enero, en la Ciudad de México quedaron prohibidas las bolsas de plástico como medida de cuidado del medio ambiente.

Desde hace algunos meses en México la mayoría de los estados ya cuentan con alguna prohibición de plásticos y se considera un país comprometido en esta materia.

Estados mexicanos con regulación en la materia

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Nayarit

Nuevo León

Sonora

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Quintana Roo

Veracruz

Sin embargo, nuestro país no es el primero en tener una medida parecida y, desde principios del 2000, ya se han aplicado leyes similares en distintas naciones del mundo.

Antes que nada, debemos separar estos países en dos grupos: los que prohíben el uso de bolsas de plástico en todo el país y los que tienen una legislación por zonas, es decir, en la totalidad no aplica.

Se estima que una bolsa de plástico tarda al menos 100 años en degradarse, y se considera que su vida útil promedio es de 15 minutos, según información que destaca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Países con prohibición total

Bangladesh

Chile

China

Etiopía

Francia

Gabón

India

Kenia

Panamá

Ruanda

Senegal

Uganda

Países con prohibición parcial de plásticos

Alemania

Antigua y Barbuda

Argelia

Argentina (solo en 4 provincias)

Aruba

Austria

Bahamas

Barbados

Belice

Colombia

Costa de Marfil

Costa Rica

Dinamarca

Dominica

Eslovaquia

España

Finlandia

Grecia

Guyana

Holanda

Hungría

Irlanda

Islas Turcas y Caicos

Italia

Jamaica

Marruecos

Portugal

Puerto Rico

San Vicente y las granadinas

Sudáfrica

Trinidad y Tobago

Viena

Las cifras de producción de bolsas plásticas varían y algunos calculan que cada año se utilizan 500 billones de ellas, la mitad de las cuales se utilizan solo una sola vez. Además, se considera que en la última década es cuando se ha producido más plástico que en todo el siglo pasado.

La disposición sin control de bolsas plásticas en suelos y aguas, así como su lenta degradación demandan que gobiernos locales y nacionales normen el uso masivo de las bolsas de polietileno, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno o polímero de plástico no biodegradable.

