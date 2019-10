Crece número de infantes sin registro aun cuando es gratis

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Octubre 28 – . Un problema de tipo familiar y social asoma ante la recurrencia en su número de casos de niños sin ser registrados, lo que motivó a hacer un exhorto para hacer el trámite que es gratuito en cualquier Oficialía del Registro Civil.

Leticia Meneses Camino, titular de la Oficialía Segunda del Registro Civil, señaló que por informes de personal de dependencias de gobierno colaterales, se ha observado que es preocupante la cantidad de niños sin registro, principalmente en familias del poniente.

“Es realmente asombroso el número de incumplimientos de este tipo de padres de familia en el registro de sus hijos, sea por reconocimiento o no, pero existen formas de poder darles nombre apellido y registro”, dijo.

Señaló que debe crearse consciencia en los padres de familia sobre la problemática que le van a crear al menor, así también sobre sus consecuencia, ante la falta de su acta de nacimiento al no estar registrarlo

Destacó aquellos casos en niños que no fueron registrados y llegados a los siete años, sus padres tienen que tramitar su registro mediante un juicio, que fácilmente costaría un desembolso de cinco mil pesos.

Por su parte, el abogado Braulio Hernández Hernández, integrante de la Barra Colegiada de Abogados, A. C. de Nuevo Laredo, dijo la ausencia de registro es un equivalente a que estos niños no tengan identidad.

“Y es que no tenerlos con identidad, es no tenerlos con vacunas, ni tampoco estudios. Realmente es un problema de consecuencias, las que se van acentuando conforme pasa el tiempo”, aseveró el litigante.

Explicó que si la pareja no está casada, la madre puede acudir a la Oficialía del Registro Civil para un reconocimiento de la paternidad y si está casada el papá no tiene que venir, pues posteriormente pude concluir el registro del niño”, comentó.

Citó también que bajo la ley es obligación de padres de familia tener registrados a sus hijos y ante la omisión es motivo de intervención del DIF, apuntó.

