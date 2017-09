Critican a Trump acción subestimada en zona de desastre por inundaciones

Washington, Septiembre 01 – . El presidente Donald Trump visitó el martes una de las zonas de Texas que fueron severamente afectadas por el azote del huracán Harvey, pero no Houston, la cuarta ciudad del país, colapsada por catastróficas inundaciones.

La razón que se dio para que el mandatario no acudiera a Houston es que no se quería interferir con el proceso de rescate y asistencia a los afectados por las inundaciones. Aunque se resiente ese vacío en la atención presidencial, la omisión de Houston tendría sentido por razones logísticas y de seguridad, si bien también es probable que esas circunstancias podrían haber sido zanjadas si realmente hubiese existido una determinación inexorable del presidente de estar presente allí.

Lo que no luce auspicioso es que, en su visita a Corpus Christie, en la zona de la costa de Texas que recibió el golpe directo del huracán (la catástrofe en Houston fue causada no por vientos o mareas sino por inmensas lluvias), Trump no se reunió directamente con las personas afectadas.

Se ha dicho que Trump decidió acudir a Texas para evitar los errores cometidos por George W. Bush durante el azote del huracán Katrina contra Nueva Orleans en 2005, cuando el presidente y en general el gobierno federal tuvieron una lenta y negligente respuesta ante el desastre.

Ahora, ciertamente el gobierno y las autoridades de diversos niveles han tenido una reacción más ágil, pero en el caso de Trump su presencia ha dejado mucho que desear en términos de comunicación pública y, sobre todo, de empatía hacia las personas que han experimentado inmensas pérdidas en vidas humanas y en su patrimonio.

Como se comentó en Politico Trump pasó más tiempos a bordo de su avión en su viaje a Texas que sobre el terreno, se reunió principalmente con funcionarios, tuvo muy poca interacción con personas que no fueron previamente inspeccionados y tuvo un mensaje que por momentos se sentía fuera de lugar.

Nuevamente, sus apariciones públicas parecieron más una suerte de acto de campaña que un momento para comunicar firmeza y consuelo.

Trump, por ejemplo, de acuerdo a CNN , hizo comentarios en relación a la magnitud de la emergencia que se quedaron meramente en la enunciación de su tamaño. “Probablemente no ha existido nada tan costoso en la historia del país”, “Nunca ha habido nada tan histórico en términos de daños y en términos de ferocidad que lo que hemos atestiguado con Harvey”. También usó adjetivos como “épico” y festejó el tamaño de las personas que asistieron a uno de sus eventos públicos.

Pero no ofreció las palabras de consuelo, los abrazos o la mano cálida que otros presidentes han ofrecido, en pasados desastres, a las personas afectadas en desastres o emergencias. Es cierto que, en el pasado, esos gestos no han estado exentos de críticas, pues hay quien los ha entendido como propaganda o simulación. Pero al margen de esos cuestionamientos, es de sentido común que en casos de dolor y pérdida mostrar afecto al prójimo, más cuando se es el presidente y el responsable final de prestar la ayuda federal necesaria ante la tragedia.

Ciertamente en varios momentos Trump fue aclamado por simpatizantes que se reunieron en considerable número en algunos de los lugares en los que se presentó, pero su gira lució, al menos en lo que se vio a través de los medios, distante y falta de conexión con el sufrimiento de la población.

No parece la mejor narrativa que un presidente puede ofrecer cuando se encuentra en medio de un área afectada por una catástrofe mayúscula.

La omisión es importante, e incluso funcionarios de la Casa Blanca reconocieron ante CNN que, posiblemente, su esquema de no acercar al presidente a la gente no habría sido lo más apropiado.

El presidente George Bush Sr., recuerda The Washington Post , acudió a los barrios de Miami-Dade destruidos en 1992 por el huracán Andrew, y se reunión con las víctimas, con las camisas arremangadas y lleno de sudor.

Barack Obama también se presentó en el lugar del desastre provocado por el huracán Sandy, en 2012, abrazó a las familias afectadas y recorrió los vecindarios dañados, como se ve en fotografías que Peter Souza, que sirvió como fotógrafo en la Casa Blanca, tomó y difundió de esos dramáticos pero emotivos instantes. Antes, Clinton hizo algo similar cuando un tornado arrasó zonas de Oklahoma y el propio Bush Jr., después de su criticada omisión inicial, se reunió personalmente con víctimas del huracán Katrina.

Trump, cabe señalar, aún tiene amplias oportunidades de mostrar no sólo sonoros calificativos sobre la magnitud de la crisis sino, también, compasión y empatía directamente a las personas damnificadas por Harvey. Y debería, también, hablarle a la nación para no solo compartir información y planes de acción ante la devastación que afecta a Houston y amplias zonas del Golfo de México sino para mostrar estatura de líder y ofrecer con un compromiso directo su simpatía y toda la ayuda material de su gobierno.

El medio informativo, The Atlantic por ejemplo, recuerda el mensaje en televisión nacional de Ronald Reagan luego de la destrucción del transbordador espacial Challenger como un ejemplo de cercanía emotiva y de reconocimiento a las víctimas. Las fotos de Obama con los damnificados de Sandy e incluso las de la presencia de Bush Jr. en la desolación de Nueva York tras el atentado del 11 de septiembre son otro ejemplo de ello.