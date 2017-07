Críticas Houston al museo Madame Tussauds por crear una Beyoncé blanca

Houston, Texas, Julio 21 – . Si bien, de tanto en tanto surge una polémica en torno a alguna réplica de cera del famoso mueso, cuyas figuras en general suelen impresionar por el parecido con sus gemelas de carne y hueso, la de Beyoncé armó más revuelo que ninguna.

Es que el casi nulo parecido de la Beyoncé de cera con la Byoncé real, enfureció no solo a desconocidos fans de la cantante, que inundaron las redes sociales con críticas, sino que también indignó a figuras públicas.

Y no es para menos, ya que la fisonomía de la estatua de cera no tiene nada que ver con Beyoncé real: la figura es más bien parecida a Britney Spears que a la diva de Houston.

Ante el poco parecido, la red social se llenó de comentarios airosos, memes y gifs, criticando en especial el hecho de que a la réplica de la estrella estadounidense le falten caderas y tenga un color de piel mucho más claro que la auténtica.

Desde Madame Tussauds trataron de justificar el asunto con el argumento de que ese color se debe a la iluminación de la sala y el flash de las fotografías.

“Nuestro talentoso equipo de escultores se esfuerza para que todas nuestras figuras de cera representen en color y forma a la celebridad que corresponde. La iluminación y el flash de las fotografías pueden distorsionar y tergiversar el color de nuestras figuras de cera”, señalaron las fuentes del museo, según cita el portal estadounidense TMZ.

También hubo quejas de figuras famosas como las de la actriz Terry Pheto, quien le respondió al mueso vía Twitter: “Nah, it’s Kate Hudson”.

A su vez, Michelle Lee, editora de la revista de moda Allure, subió a su cuenta de Twitter varias fotos de figuras de cera de Beyoncé localizadas en otros museos, en las que tampoco se parece a la cantante.

Incluso, Lee se pregunta si los escultores que realizan estas figuras de cera, alguna vez vieron a la diva.