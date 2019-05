Cuáles son las ocho ciudades más recomendadas de Texas para vivir

Washington, Mayo 29 – . A pesar de los estereotipos sobre los rodeos, la música country, los vaqueros y las barbacoas, Texas se posiciona entre los primeros mejores lugares para vivir en Estados Unidos. Siempre ha parecido uno de los estados más atrayentes por muchas razones, como su clima, su oferta de trabajo, sus bajos impuestos, su ambiente agradable, entre otras cosas. Es por eso que hoy vamos a analizar ciertas características de las 8 mejores ciudades para vivir en Texas, para que sepas por qué es un lugar tan bien valorado.

8. ROUND ROCK

Este pequeño suburbio representa para muchos un verdadero sueño americano. Se encuentra muy cerca de las increíbles ciudades de Austin y Dallas, posee una muy buena oferta de empleo y es muy tranquila. Puedes buscar un alquiler o comprarte una casa como la mayoría, pero cualquier opción que elijas es muy accesible en Round Rock.

Tiene muchas tiendas y restaurantes y todo tipo de lugares para recreaciones y eventos al aire libre. Si decides cursar tus estudios en Round Rock, te encantará saber que las instituciones educativas públicas en esta ciudad suburbana están entre las mejores.

7. KILLEEN

Killeen posee una economía que progresa de forma muy rápida, cuya mayor potencia es Fort Hood (una de las mejores y más grandes bases militares de USA). Por esta razón es tan común la presencia de soldados y monumentos históricos con respecto a los militares por toda la ciudad.

Si no te gusta mucho el clima frío, Killeen es para ti, incluso puedes encontrarte con personas vistiendo ropa ligera en pleno invierno (esto no quiere decir que no existan las temperaturas extremas en la ciudad). Las presentaciones de música y actividades al aire libre abundan; las pueden disfrutar personas de todas las edades, ya que hay parques y atracciones para cada uno. Incluso hay parques para perros, con juguetes y muchas cosas entretenidas que puede hacer.

6. PLANO

Altos edificios, un alto índice de crecimiento y mucha diversidad son algunas de las cosas que nos dan la bienvenida en esta ciudad texana, y por eso nos parece tan increíble que mantenga tan bajos los impuestos y el costo de vida. Esta es la ciudad más adinerada del país, y eso es porque es hogar de grandes empresas como PepsiCo, Intel, Bank of America, entre otros. Es por eso que Plano es un excelente lugar para los negocios.

Los habitantes de esta ciudad te tratarán con compañerismo, y así podrás disfrutar plenamente del ambiente relajante y entretenido que se respira. El clima en Plano va de extremo a extremo, con veranos demasiado calientes e inviernos demasiado fríos. Sin embargo, no baja de los -4ºC y no sube de los 38ºC.

5HOUSTON

Esta ciudad es agradable, tranquila y un excelente lugar para formar tu familia, ya que cuenta con una muy buena calidad de vida y muchas actividades de las que puedes disfrutar en grupo. Debes reconocerla por ser el lugar donde se lanzó el transbordador espacial, pero además de eso tiene muchas ventajas que te gustará saber. Por ejemplo, las viviendas, los alimentos y el transporte son muy asequibles, tiene una de las menores tasas de desempleo, la atención médica es excelente y tiene una rica cultura.

4. EL PASO

Cuando pensamos en El Paso, pensamos en vacas, caminos rurales, asadores y alguien con un sombrero de vaquero. Sabemos que esta ciudad se atiene fuertemente a sus principios, pero su oferta de entretenimiento y cultura son muy contemporáneos y excitantes, y es lo que más atrae a los turistas. Los alimentos y el transporte en esta ciudad son increíblemente baratos, al igual que las viviendas (aunque debes escoger bien las zonas, porque el área metropolitana posee los alquileres más caros).

Hay muchas actividades al aire libre de las que puedes disfrutar, como festivales, demostraciones artísticas y culturales e infinidad de deportes y maratones. El Paso también es conocido como la capital de la comida mexicana en los Estados Unidos, y es gracias a su proximidad con Juárez.

Las recetas de la rica gastronomía mexicana han pasado por generaciones para deleitarte con sus exóticos sabores. Si no te gusta el sol, te desanimarás un poco al saber que, aunque existen las cuatro estaciones, esta ciudad cuenta con al menos 300 días de sol anualmente. Por algo se llama ‘La Ciudad del Sol’, ¿no?

3. SAN ANTONIO

A pesar de llamarse “La pequeña Venecia de Texas”, esta encantadora ciudad está entre las de mayor tamaño en el país. Ofrece una increíble calidad de vida, impuestos bajos, y los precios de la vivienda, comida y servicios básicos son bajos y competitivos. Se encuentra muy cerca de México y por eso los latinoamericanos la prefieren, además de que es muy fácil conseguir trabajo por su firme labor económica (incluso más si lo buscas en el área militar, turística, y de atención sanitaria y finanzas).

Además de esto, los eventos y atracciones con los que nos encontramos en Dallas nos brindan una de las mejores experiencias. Las personas prefieren a esta ciudad texana para vivir, pero es precisamente el turismo el que representa uno de los mayores ingresos para Dallas.

2. DALLAS

Dallas tiene muy buenas razones para ser llamada “Big D”, considerando la cantidad de empresas asentadas en la ciudad (lo que incrementa la oferta de trabajos) y todos los atractivos que posee. El costo de vida está un 20% por debajo del promedio, comparado con otras ciudades igual de grandes; los impuestos son menores y la comida y la vivienda se encuentra a precios muy baratos.

Esta agradable ciudad tiene muchos espacios abiertos en los que puedes pasar el tiempo, mucho potencial cultural y artístico, tiene muy buena seguridad y calidad de vida, y muchas de las mejores universidades del país.

De igual manera, se encuentra en la posición primera con respecto a los comercios. Será muy fácil formar tu propia empresa en Dallas, y te alegrarás al saber que el gobierno de Texas ofrece muchísima asistencia a las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que esta se convierte en una de las mejores ciudades para vivir, trabajar e invertir.

1. AUSTIN

Austin conquista a las personas con su música, ambiente juvenil, áreas verdes, calidad de vida, animada vida nocturna y rica cultura. De hecho, esta ciudad está entre los mejores puestos del país por su excelente seguridad, educación, transporte público y atención médica.

Estudiantes, adultos jóvenes, familias y jubilados de todo el mundo tienen a esta ciudad texana entre sus primeras opciones al momento de buscar un nuevo hogar. Sin embargo, a pesar de todas las cosas buenas que posee, las viviendas en Austin están por encima del promedio y se ve mucha segregación de ingresos en la zona este.

