Cubren trasportistas vacantes con personal desempleado de “Celadon”

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 17 – . El quiebre de la empresa transportista Celadon Trucking amortiguó un tanto la baja en el movimiento de carga advertida por la incertidumbre económica y el déficit de operadores de tracto camiones que se padece en Nuevo Laredo.

“Por fortuna todo sigue igual, pero en gran parte se debe al trabajo adicional de temporada que dejó de cubrir Celadon Trucking debido al cierre. Es una situación lamentable, pero ayudó a muchas empresas dedicadas a movimientos similares de mercancía”, declaró Francisco Ortega de los Santos, empresario transportista.

El ex dirigente de empresas transfers dijo que si bien se advertía una baja en el movimiento de carga, hasta el momento no sea resentido y sí por el contrario algunas han comenzado a movilizar carga adicional.

Transportes Jaguar es una filial de La empresa Celadon Trucking, cuya filial en Nuevo Laredo Transportes Jaguar, se declaró en bancarrota en Estados Unidos a principios del mes, dejando en el desempleo a más de cuatro mil trabajadores, entre ellos 200 en Nuevo Laredo, y una cifra similar en Laredo, Texas.

Expuso que si se toma en cuenta el tamaño de operaciones de Celadon Trucking, el reparto entre empresas transportista de Nuevo Lar3edo habría sido de alcance, sin conocer de momento la magnitud.

“Pero al menos de momento no hace resentir ese déficit que anunciaron organismos nacionales y donde por consecuencia ser verían afectadas las empresas de Nuevo Laredo por el dominio en el movimiento de carga”, comentó.

Habló Ortega de los Santos también sobre los choferes de camiones de carga que habrían quedado sin trabajo ante el cierre de Celadon Trucking, mismos que ya habrían encontrado acomodo ante el fuerte faltante que padece el autotransporte de carga local.

