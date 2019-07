Cuidado con el claro, advierte el IMSS puede atraer mal de hepatitis

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Julio 04 – . La temporada de calor, es motivo de preocupación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que amplía las posibilidades presentarse casos de hepatitis, la que es atraída por las altas temperaturas.

En la proximidad del clima cálido, cl cuerpo médico de consulta tiene instrucciones de hacer un atento llamado a derechohabiente para hacer conciencia sobre las dificultades que implica contraer esta enfermedad y emite recomendaciones para prevenirla.

El doctor Alejandro Soto Villa, director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, explicó que la hepatitis es una enfermedad que afecta al hígado, provocando dolor e inflamación y, como consecuencia, bloquea el paso de la bilis que produce este órgano al descomponer la grasa, trastornando su función de eliminar las toxinas de la sangre.

Los tipos de hepatitis que existen son tres y están catalogados como A, B y C; el tipo A es el llamado benigno, ya que con un eficaz tratamiento el paciente lo supera sin problemas; mientras que el tipo C, si no se trata a tiempo, puede tener consecuencias fatales a largo plazo y finalmente el tipo B, es considerado el más mortal a corto plazo, por lo que debe de tratarse de urgencia, una vez que se detecte.

Expuso el doctor que la hepatitis es causada por varios tipos de virus que están en el ambiente, por ello la más común es la tipo A, que es muy infecciosa, su contagio es por vía oral y fecal, a través de algunos alimentos como los mariscos y el agua contaminada.

Comentó que los principales síntomas de la hepatitis, son: pérdida del apetito, malestar general, cansancio, náuseas y diarrea, además de que la persona infectada adquiere un color amarillento de la piel y ojos.

Para diagnosticar todos estos síntomas y revelar que se trata de este mal, el doctor Soto Villa dijo se debe realizar un análisis de sangre y después, diversos test para definir el tipo de virus que afecta al hígado, y así poder dictaminar con certeza que se trata de este padecimiento, señaló Soto Villa.

En cuanto a medidas preventivas, el titular del HGZ No.11 recomendó el constante lavado de manos, desinfectar frutas y verduras, mantener los alimentos refrigerados, cocinarlos de manera correcta –sobre todo los mariscos-, y evitar compartir los utensilios donde se toma agua o se consumen alimentos.

Además, puntualizó la importancia de evitar la presencia de moscos, ya que son un foco de infección que pueden transmiten la Hepatitis por medio de las bacterias que trasportan en sus patas.

