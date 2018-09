Cumple el Show de Archie 50 años de aparecer en TV, lo festeja banda

Cd. de México, Septiembre 14 – . El show de Archie es de las se¬ries inolvidables en el mun¬do del entretenimiento y hoy cumple 50 años de haber aparecido por primera vez en la televisión.

La emisión de dibujos animados, que gira en tor¬no a una banda de rock, The Archies, liderada por Archie Andrew de 17 años, un chico pelirrojo, acompañado por Torombolo, un despistado y tragón adolescente; Carlos, el presumido del grupo, y dos chicas hermosas, Betty y Ve¬rónica —una rubia y otra mo¬rena—, es importante porque en ella se muestra la primera banda de rock virtual, mucho antes de que apareciera en la escena musical Gorillaz (lide¬rada por Damon Albarn, voca¬lista de Blur).

El show de Archie se es¬trenó el 14 de septiembre de 1968 por la señal de la cadena CBS, conquistando el horario matutino de los sábados.

Aunque retrata la vida de los preparatorianos de Ri¬verdale High School, también mostró su faceta musical, muy destacada en esa época, pues, estos dibujos animados logra¬ron poner temas como Sugar Sugar, escrita por Jeff Barry y Andy Kim, en el primer lu¬gar de la lista de popularidad Billboard Magazine Hot 100, en 1969. A este éxito le siguie¬ron Who’s Your Baby?, Bang- Shang-A-Lang y Jingle Jangle.

Quienes estuvieron detrás de las voces de esta banda vir¬tual fueron Ron Dante y los duetos femeninos lo hicie¬ron Toni Wine, Donna Marie y Merle Miller en diferentes eta¬pas de la serie.

Jeff Barry le prestó el tono ronco a Torombolo en los te¬mas Jingle Jangle y Rock ‘n’ Roll Music.

El guitarrista Hugh Mc¬Cracken, los bajistas Chuck Rainey y Joey Macho, el te¬cladista Ron Frangipane y los bateristas Buddy Saltzman y Gary Chester, también parti¬ciparon en las grabaciones de esta banda virtual.

Esta serie también es re¬cordada e importante porque fue la primera de dibujos ani¬mados que uso pista de risa, recurso que se popularizó en la década de los 80.

El Show de Archie surgió del libro de historietas Archie, que fue publicado en 1942, aunque el personaje apareció en 1941 en Pep Comics. La se¬rie contó con sólo 17 episodios de 24 minutos que se transmi¬tieron de septiembre de 1968 hasta agosto de 1969.

Este programa dio pie a otras emisiones que con el tiempo surgieron alrededor de esta banda de dibujos ani¬mados: El pequeño Archie era la misma premisa, pero los personajes todos eran niños. Rivardale se basa en el cómic, aunque todos los eventos su¬ceden en una secundaria y no en una preparatoria.

No sólo eso, otros perso¬najes alternos de El Show de Archie tuvieron su propia se¬rie, tal es el caso de Sabrina, la bruja adolescente y Josie and The Pussycats, entre otros.

Otra emisión que llegó en los 90 a partir de El show de Archie fue Los misterios de Archie, que giró en torno a un laboratorio de física de Ri¬vardale High, que convertía a la ciudad en un imán para monstruos.

El cine no escapó del en¬canto de esta historia y, en 1968, llegó Archie cinta de 75 minutos y en los 90 apareció Archie: Regreso a Riverdale.

Fue en formato de perso¬najes reales y en la etapa adul¬ta, cuando la banda se reúne 15 años después de haberse graduado.

La idea original era ver la reacción del público y así de¬terminar si se lanzaba una se¬rie, sin embargo, no fue bien recibida y este proyecto se canceló.

Sin embargo, El Show de Archie sigue manteniendo una base de seguidores y aho¬ra está de fiesta al cumplir me¬dio siglo de haber llegado a la televisión.

