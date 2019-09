Da la vuelta al mundo, fotografía de koala y su bebe en incendio en Australia

Australia, Septiembre 12 – . El cambio climático cada día se manifiesta con más intensidad.

En los últimos días se ha registrado una serie de incendios en Australia, alrededor de 130 incendios activos han dejado a por lo menos más de 400 personas desplazadas.

Aunque no se reporta ningún herido, los animales no corren con la misma suerte.

En una imagen capturada por las autoridades de Queensland, se puede apreciar el momento en que una koala trata de proteger a su pequeña cría de las llamas.

Después del incendio la policía de Jimboomba, solo encontró a esta mamá koala pues el incendio arrasó toda la naturaleza y la fauna.

La madre de la cría presentaba varias quemaduras en sus orejas y su espalda, a pesar de esto, nunca dejó a su pequeña.

Más tarde la policía los entregó al grupo de voluntarios Wildcare Australia, quienes le han brindado los cuidados necesarios y los están monitoreando.

Se calcula que actualmente solo quedan alrededor de 80 mil ejemplares, los cuales son insuficientes para preservar la especie.

Ya que han desaparecido 41 de los 128 espacios naturales que habitaban, los koalas se encuentran funcionalmente extintos, esto quiere decir que ya no tienen ningún efecto en su entorno.

Las llamas solo es una de las amenazas que diariamente acaban con la vida de los koalas, las altas temperaturas generadas por el cambio climático y la deforestación son los grandes depredadores de esta hermosa especie.

Aunque varias fundaciones han hecho un llamado a las autoridades australianas para la creación de una ley de protección a los koalas, éstas aún no toman cartas en el asunto.

Me gusta: Me gusta Cargando...