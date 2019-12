Dan de alta a la ex vedette Wanda Seux al superar infección respiratoria

Cd. de México, Diciembre 04 – . La exvedette de origen paraguayo Wanda Seux se encuentra estable, por lo que fue dada de alta del hospital donde se encontraba internada desde el pasado 28 de noviembre por un cuadro de infección en las vías respiratorias.

Alfredo Cordero, amigo de la también actriz, informó que la tarde de este lunes los médicos autorizaron su salida y fue trasladada a las instalaciones de la Casa del Actor, lugar en el que reside desde hace varios meses y donde la han ayudado en su rehabilitación.

Comentó que el Patronato de la Casa del Actor se encargó de liquidar la cuenta hospitalaria y está en la mejor disposición de ayudar a Wanda para que continúe con sus terapias, además de brindarle los cuidados necesarios.

Cordero señaló que ante el asombro de todos, la artista una vez más ha salido adelante, ahora de una infección en las vías respiratorias, lo cual puso en peligro su vida. “Los doctores la dieron de alta porque está completamente bien y recuperada de este problema.

Estoy contento de que Wanda ya esté bien de este problema de vías respiratorias, porque ella es una guerrera y nos ha demostrado que tiene ganas de vivir. En unos días comenzaremos las terapias alternativas”, abundó Alfredo, al tiempo de señalar que muchos amigos han estado pendientes de la evolución de la actriz.

En octubre pasado, Wanda sufrió un infarto cerebral que dañó el lado izquierdo de su cerebro, lo cual le afectó su movilidad. Aunque esto no lo recuperó, su salud mejoró y regresó a la Casa del Actor.

Cordero confirmó que la actriz de series como 40 y 20 y Simón dice continuará con sus tratamientos alternativos a fin de que pueda tener una mejor calidad de vida, ya que actualmente no puede moverse, “pero no está en estado vegetativo, ni mucho menos está conectada a aparatos”.

Aclaró que la protagonista de la cinta Bellas de noche será sometida a un nuevo tratamiento alternativo del que en breve explicará en qué consiste, mientras tanto seguirá con la terapia de energías que ha ayudado a que pueda expresarse a través de algunos gestos faciales.

En 1972 Juana Amanda Seux, su nombre real, inició su carrera como bailarina, misma época en la que adquirió su nombre artístico, Wanda Seux, pero fue hasta 1976 cuando llegó a México y se convirtió en una sensación por su esbelta figura, que también la llevó a tener el sobrenombre de “La Bomba de Oro”.

En 1978 ingresó al cine de la mano del cantante y actor Vicente Fernández con la cinta El arracadas, a lo que le siguió su etapa en el cine de ficheras y a mediados de los ochenta incursionó en la televisión con el programa Salón de belleza.

