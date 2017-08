Darán a independientes 42 mdp para campañas; el PRI recibirá 544.7 mdp

Cd. de México, Agosto 08 – . Mientras los partidos políticos se repartirán una bolsa de dos mil 136.5 millones de pesos para las campañas federales (cifras preliminares), los aspirantes que logren su registro como candidatos independientes para Presidente, diputados y senadores, se repartirán una bolsa de financiamiento público de poco más de 42.7 millones de pesos.

De los 42.7 millones, 50% iría para campañas presidenciales; es decir, 21.35 millones. En caso de que dos candidatos independientes obtengan el registro, tendrían 10.6 millones de pesos cada uno para su campaña.

El cálculo de 42.7 millones de pesos resulta porque el conjunto de candidatos independientes es tomado como un partido político de nuevo registro y la ley contempla 2% de la bolsa para campañas para ese tipo de partidos.

“Estamos en un esquema donde todos los candidatos registrados van a tener algún tipo de financiamiento público, eso no necesariamente ocurre en otros países, y también acceso a radio y televisión y lo que la experiencia nos ha mostrado es que hay algunas candidaturas independientes que son exitosas y eso no depende sólo de los recursos, entonces vamos a canalizar lo que dice la ley, hay esa limitación, se les da el trato de un partido político nuevo, que es 2% que se da a las campañas, entonces el INE no tiene más que solicitarlo y distribuirlo entre los que haya”, explicó el presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, Ciro Murayama.

El consejero fue entrevistado al término de la reunión que tuvo la Comisión para conocer los estimados de presupuesto de cada área, a fin de construir un anteproyecto de presupuesto que tendría que ser votado antes de que finalice este mes para ser enviado al Poder Ejecutivo quien, a su vez, lo enviará a la Cámara de Diputados en septiembre próximo.

Al contrastar las cifras, el PRI repartirá entre sus candidatos a Presidente, diputados y senadores 544.7 millones aproximadamente. Todos los candidatos independientes para los mismos puestos se repartirán 42.7 millones de pesos.

Con cifras preliminares, ya que las definitivas tienen que tomar el corte del 31 de julio de este año del Padrón Electoral, la bolsa total para campaña sería de dos mil 179.2 millones, más cuatro mil 273.1 millones destinados para gasto ordinario de los partidos.

En total, partidos y candidatos gastarán seis mil 752 millones de pesos durante 2018, sólo de recursos públicos.

Se consideró la UMA 2017, con un valor de 75.49, y el padrón electoral con fecha de corte al 16 de junio de este año, razón por la cual no puede considerarse el monto definitivo. Asimismo, en este cálculo el financiamiento se calculó sin decimales.