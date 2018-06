De “panzaso” pasa México al perder con Suecia y Corea ganar a Alemania

Ekaterimbrugo, Rusia.¿, Junio 27 – . Suecia avanzó a los octavos de final del Mundial como primero del Grupo F tras golear 3-0 a México en el cierre de la primera fase.

Suecia sumó seis puntos en lo más alto de su sector, escoltado por el “Tri”, que a pesar de la derrota también avanzó a la siguiente fase con seis unidades, gracias al triunfo de Corea del Sur ante Alemania. En este último partido, el VAR fue protagonista al validar un gol de la selección asiática.

El equipo nórdico, que se vio mejor en todo el partido, se puso en ventaja los 50 minutos con una volea de zurda de Ludwig Augustinsson, después de un mal remate de Viktor Claesson dentro del área. El disparo estuvo cerca de ser desviado por el portero Guillermo Ochoa, que salvó en varias ocasiones su meta.

Andreas Granqvist aumentó la ventaja de penal a los 62 minutos, después de que Héctor Moreno derribó dentro del área a Marcus Berg.

Un gol en su propia portería de Edson Álvarez significó el tercer tanto sueco cuando el defensor mexicano desvió un centro a los 74 minutos.

En los octavos de final, Suecia enfrentará al segundo lugar del Grupo E, que se definirá más tarde. En tanto, México jugará ante el líder de ese sector.

–ACABO EL SUEÑO DE ALEMANIA—

Moscú, Junio 27 – . Llegó el día en el que Alemania, la máquina más fiable del futbol, falló en un Mundial.

La derrota de este miércoles por 2-0 ante Corea del Sur en Kazán dejó a la Mannschaft eliminada en la primera fase de una Copa del Mundo por primera vez desde 1938. Aquel Mundial, disputado en Francia, arrancó directamente en octavos de final y Alemania, que jugaba con la esvástica nazi estampada en el pecho, perdió con Suiza.

Era el 9 de junio de 1938 cuando los helvéticos se impusieron 4-2 en el Parque de los Príncipes de París tras un 1-1 que obligó a jugar un duelo de desempate. Hoy, 80 años y 18 días después, el 27 de junio de 2018, Alemania volvió a hacer las maletas a las primeras de cambio en el torneo más importante del futbol internacional.

Entre esas dos fechas, el mundo asistió a la Segunda Guerra Mundial y a la revolución de Internet, a Alemania le dio tiempo a dividirse y reunificarse y hubo 14 presidentes diferentes en la Casa Blanca.

El futbol, claro, también era otra cosa. Hoy en día es un negocio multimillonario en el que Alemania es uno de sus actores principales. El país, con poco más de 80 millones de habitantes, cuenta con unos siete millones de afiliados y más de 23 mil clubes. Su Liga goza además de una gran salud: los estadios siempre están llenos, los clubes no tienen deudas significativas.

Entre el 9 de junio de 1938 y el 27 de junio de 2018, Alemania ganó cuatro títulos mundiales, perdió cuatro finales más y alcanzó otras cinco semifinales. Nadie, ni Brasil, que luce cinco estrellas encima de su escudo, tuvo tanta regularidad como Alemania en la Copa del Mundo.

El ex jugador inglés Gary Lineker pronunció en los ’90 una frase que se hizo célebre con el paso del tiempo: “El fubol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan once contra once, y siempre gana Alemania”.

Me gusta: Me gusta Cargando...