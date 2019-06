Debe respaldar más IP a Municipio para ampliar oportunidad industrial

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Junio 19 – . El sector industrial de Nuevo Laredo debe capitalizar cada buen momento que se presente al ofrecer hasta en remate las bodegas vacías existentes en los parques industriales a fin de atraer nuevas empresas, demandaron algunos empresarios de la localidad.

José Andrés Martínez Ramos, empresario de una pequeña maquiladora, dijo que deben ser nuevas estrategias el dialogar con los propietarios de parques industriales a fin de que abaraten e incluso pongan en remate aquellas naves que estén sin rentar.

“Nuevo Laredo tiene la mejor mano de obra de Tamaulipas, y eso debe ser aprovechado, para lo cual deben contribuir los dueños de cada uno de los parques industriales al facilitar nuevas rentas”, expresó.

Hizo el llamado por igual a organismos como Codein y Canacintra para respaldar toda acción de Gobierno del Estado y Municipal, promoviendo las ofertas de naves industriales en cada uno de los parques existentes en la ciudad.

“Se debe mostrar una solidez y entorno de armonía a la autoridad de gobierno, con la finalidad de disponer en el momento oportuno la acción que sea necesaria para promover bodegas y terrenos a nuevos empresarios”, dijo Salvador Peña del Real, empresario manufacturero.

Mencionó que actualmente existen tres o cuatro naves industriales importantes que fueron ocupadas por empresas fuertes que decidieron dejar la ciudad hace algunos años y de las cuales se ha insistido ponerlas a buen precio para atraer empresa.

«Hay que aprovecharlo todo a la menor brevedad», exhortó, para luego entonces ejemplificar en el Parque Industrial Finsa, donde se encuentran dos de las llamadas grandes empresas que decidieron abandonar la ciudad y cuyas áreas ahora aparecen con cartelones panorámicos anunciando su renta”, dijo Peña del Real.

No hay duda que si bien no tenemos el mejor momento de recuperación, sí es bueno y por lo tanto se deben adoptar acciones. No podemos cruzarnos de brazos, agregó el empresario manufacturero.

