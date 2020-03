Decreta Tennessee emergencia al azotar tornados y dejar 24 muertos

Baxter, Marzo 04 – . El celular de Billy Dyer sonó una alerta de emergencia, el teléfono de su esposa Kathy le siguió, dándoles apenas suficiente tiempo para bajar las escaleras y encender el televisor para ver las noticias.

Y entonces el tornado llegó.

Cuando salió el sol el martes, los Dyer emergieron y encontraron que las paredes de su dormitorio ya no estaban. Su colchón colgaba de la cabecera; todo rodeado solamente por cielo.

Gracias a Dios que tuvimos tiempo de bajar al sótano o probablemente no estaríamos aquí”, dijo Dyer.

Funcionarios de emergencias en Tennessee informaron que los tornados dejaron 24 muertos y al menos 21 desaparecidos.

En el condado Putnam, unos 130 kilómetros al este de Nashville, al menos 18 personas murieron, incluyendo cinco menores.

Las autoridades dijeron que hay 88 heridos.

Residentes en Nashville fueron despertados por sirenas que les alertaron del peligro de tornados el martes por la mañana y las alarmas sonaron también en partes del condado Putnam.

Pero en la comunidad de los Dyer, Double Springs, en lo profundo del Tennessee rural, no existe ese sistema.

Si los teléfonos no tuviesen la llamada de emergencias, no habría sido bueno”, dijo Dyer.

Los tornados que azotaron Tennessee tras la medianoche del martes, arrancaron fachadas de ladrillo, doblaron postes de metal y destrozaron más de 140 construcciones, sepultando a personas bajo los escombros.

La hija de 34 años de Dyer, Brooke, se las arregló para refugiarse en el sótano de una casa y entonces “me llamó gritando y llorando”. Momentos después de que pasó el tornado, él salió a la oscuridad y sacó a su hija de entre los escombros.

El gobernador Bill Lee declaró estado de emergencia y envió a la Guardia Nacional para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate.

También ordenó que las banderas en edificios oficiales ondeen a media asta hasta el viernes en memoria de las víctimas.

