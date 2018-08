Defiende Jesús Gallardo su llamado a integrarse a la Selección Mexicana

Monterrey, Nuevo León- . Jesús Gallardo habló sobre su convocatoria a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre, a pesar de los pocos minutos que ha jugado en Liga.

Hice un buen Mundial. El Tuca sabrá por qué me habrá llevado, no he jugado tanto en la Liga, he hecho bien las cosas y trato de aprovechar los minutos que me den”, expresó.

El originario de Tabasco dio su opinión sobre Juan Carlos Osorio y desea la pronta llegada del estratega definitivo del Tri.

“Hablando del profesor Osorio, fue un gran técnico en la Selección. No tengo preferencias de conocido o extranjero, lo que si me gustaría que llegara rápido, Tuca es un gran técnico, lo ha demostrado, si él se queda estaría bien, entre más rápido sería mejor para nosotros y la nueva generación”, señaló Gallardo.

Por otra parte, el ex de Pumas desmintió los presuntos problemas entre Celso Ortiz y el estratega Diego Alonso.

Esas son cosas que pasan en el partido, ningún jugador quiere salir, Celso habló y el profe también, se pidieron disculpas, está muy tranquilo”, dijo.

Los Rayados de Monterrey se enfrentarán a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc el viernes 31 de agosto a las 21:00 horas en la Jornada 8 de la Liga MX.

