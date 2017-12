Define Patrulla Fronteriza como una “máquina de deportación”

Austin, Texas, Diciembre 11 – . Los policías estatales se han convertido en los agentes de primera línea de las leyes federales de inmigración en Texas.

En los últimos años, y especialmente desde Donald Trump fue electo como presidente de los Estados Unidos, la Patrulla de Caminos, parte del Departamento de Seguridad Pública, o DPS del estado de Texas, ha desarrollado una máquina de deportación “bien engrasada” que detiene a los conductores que han cometido infracciones menores de tránsito, luego los canaliza hacia la Patrulla Fronteriza y, a veces, hacia el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pasajeros y peatones que ni siquiera conducían también están bajo custodia, cuando los patrulleros detienen a los conductores, informó el portal The Intercept, que compartió videos de algunas de las detenciones.

Debbie Nathan, autora de la investigación, señala que esto está afectando a indocumentados y a sus hijos, muchos de los cuales nacieron y crecieron en Estados Unidos.

“Es difícil saber exactamente qué tan seguido está pasando esto”, se indicó. “Los registros de DPS son costosos, difíciles de obtener y difíciles de interpretar”.

La reportera revisó información desde 2015 a la fecha, aunque dijo que la Patrulla Fronteriza no informó cómo se coordina con la de Caminos.

“A través de solicitudes de registros públicos, la ACLU de Texas, determinó que la documentación interna de la agencia no registró el traslado de varios individuos que los organizadores de campo de la organización sabía que habían sido detenido por la policía de carreteras, fueron presos, y, en algunos casos, expulsados del país”, explicó.

El portal, en colaboración con la ACLU de Texas, obtuvo varios videos de Dashcam de DPS que muestran a los inmigrantes detenidos en el camino por infracciones triviales y luego llevados por la Patrulla Fronteriza.

“¿Tienes un bebé ahí?”, se escucha que el agente le pregunta a una conductora. “Sí”, responde ella. “Tiene cinco meses”. “¿Él es el padre? ¿Tiene visa?”, añade el oficial.

En la entidad sigue la batalla en tribunales por la ley SB4 cuyas cláusulas más nocivas, que obligan a toda cooperación sin restricciones entre policías locales y ICE, continúan bloqueadas o limitadas a los casos más estrictos de colaboración en operativos de la ley que no tienen que ver en inmigración.

Tom Saenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF) dijo que el destino final de la ley aún está en veremos.

Me gusta: Me gusta Cargando...