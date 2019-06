Dejó de ser México, país de tránsito para migrantes hacia Estados Unidos

Cd. de México, Junio 21 – . Los migrantes “tienen que entender” que no pueden usar a México como país de tránsito hacia Estados Unidos, y que si bien se mantendrá la política de asilo y de refugio, deben regularizar su estancia en territorio mexicano, advirtió la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

“Estamos ávidos de que ellos se incluyan en la sociedad y nosotros también incluirnos. México será siempre un país de refugio, un país de asilo, un país hospitalario, sin duda alguna, pero si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país, eso no es nuestro fin. Nuestra finalidad es acogerlos aquí como un país hospitalario y no como un país de tránsito, porque eso no puede ser”.

En su discurso al conmemorar el Día Mundial de los Refugiados y luego en entrevista, Sánchez Cordero expresó que los migrantes “tienen que entender que la migración tiene que ser un proceso ordenado, regular, seguro, y que ellos no pueden estar irregularmente en un país, sino de manera regular”.

Añadió: “Los migrantes no tienen una situación ilegal, porque sería recriminalizarlos, tienen una situación regular o irregular, estamos desterrando la palabra ilegal porque no tiene un estatus ilegal, tienen un estatus regular o irregular”.

–¿Coincide en que fue un error abrir la frontera al inicio del sexenio? –preguntó un reportero.

–Es que no se abrió, se ordenó. Y se dio visas humanitarias y no se dieron más de 20 mil visas humanitarias. Si se comparan las 144 mil personas que llegaron a Estados Unidos y dimos solamente 20 mil visas, lo que queríamos era regular la frontera y ordenarla.

En la ceremonia conmemorativa, acompañada de Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sánchez Cordero aprovechó para rechazar las versiones en el sentido de que ella nada tiene que ver con migración.

Refirió, en ese sentido, que Francisco Garduño, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, dijo al rendir protesta que este organismo es una parte importante de la Secretaría de Gobernación. “Y no quede duda de que el Instituto es parte de la Secretaría de Gobernación”.

Garduño secundó a Sánchez Cordero y admitió que se trata de contener a los migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos.

“El aparato de fuerza que se desplegó es disuasivo y, efectivamente, qué bien que sea así, para que no intenten esta irregularidad, lo que queremos es una frontera con control en orden”.

En su turno, Mark Manly, representante en México de ACNUR, respaldó la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestro mensaje a México es sencillo: no están solos. Les vamos a seguir apoyando de distintas formas para enfrentar los retos de la llegada de refugiados al país y más ampliamente el contexto migratorio”.

