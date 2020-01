Densa neblina, razón principal del accidente de Kobe Bryan y su hija

Calabasas, California, Enero 27 – . El cielo nublado y la niebla reportada en la escena del accidente de helicóptero en el que murió la ex superestrella de la NBA Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas, serán el foco principal de los expertos que investigan la tragedia del fin de semana cerca de Los Ángeles.

Un helicóptero Sikorsky S-76 propiedad de Bryant se estrelló contra una empinada ladera el domingo a las afueras de la ciudad de Calabasas, California, a unos 65 kilómentros al noroeste del centro de Los Ángeles. Murieron las nueve personas que viajaban en la nave.

Los investigadores de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el episodio en investigaciones independientes.

Entre los factores a pesquisar se encuentran las condiciones climáticas, dado que los pronosticadores informaron nubes bajas y visibilidad limitada en las cercanías al momento del accidente. Además, varios testigos hablaron de una espesa niebla en la zona en que cayó el helicóptero.

La niebla en la zona era tan espesa el domingo que el Departamento de Policía de Los Ángeles dejó en tierra su flota de helicópteros por varias horas, según Los Angeles Times y CNN. No está claro si el piloto estaba entrenado para volar solo con instrumentos en situaciones de visibilidad limitada.

Bryant era famoso por viajar con frecuencia en helicóptero para evitar el tráfico del área de Los Ángeles.

El deportista jugó sus 20 años como profesional en la NBA en los Lakers, ganando cinco títulos y disputando en 18 ocasiones el partido de las estrellas, el All-Star. Era el tercer máximo anotador de la historia de la liga con 33.643 puntos, hasta que LeBron James le pasó el sábado.

Conocido como la «Mamba Negra», se convirtió en elegible para entrar en el Salón de la Fama este año. Es seguro que será reconocido con este galardón de forma póstuma durante 2020.

(Reporte de Steve Gorman en Calabasas, reporte adicional de Daniel Trotta, Andrew Hay, Mekhla Raina, Andrew Both, Rory Carroll, Jane Ross y Dan Whitcomb. Editado en español por Javier Leira)

