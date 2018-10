Denuncia SNTE red de corrupción y tráfico de influencias en la SET

Nuevo Laredo Express

Cd. Vitoria, Tamaulipas, Octubre 15 – . Tráfico de influencias, corrupción por parte de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, en contubernio con la Sub Secretaria de Educación Básica y el Servicio Profesional Docente, denunció el Secretario General de la Sección 30 José Rigoberto Guevara Vázquez, quien señaló que se han entregado plazas y nombramientos en el nivel de telesecundarias y secundarías técnicas, de manera irregular, al no reunir el perfil que se requiere para ser docente y sin concursar.

Guevara Vázquez, dijo que existe documentación y datos de las personas que han obtenido sus nombramientos sin reunir los requisitos que establece el Servicio Profesional Docente, como lo que sucedió en San Fernando, en la supervisión 8, además de los nombramientos como jefes de enseñanza en secundarias técnicas a personal que tenía claves administrativas, sin que se cumplieran los requisitos como haber estado frente a grupo y si tener el antecedente de clave y función para la promoción y con el respectivo perfil.

Dijo que los hechos de corrupción y el tráfico de influencias se realiza entre la Sub Secretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz y el Sub Secretario de Administrativo, Mario Gómez Monroy, incluida la Dirección Jurídica, quienes también en telesecundarias han entregado claves y nombramientos a personas que nunca han estado frente a grupo y cuya denuncia la han interpuesto maestros que están en la lista de prelación a quienes no se les ha entregado, ni clave, ni nombramiento a pesar de haber seguido los conductos adecuados.

“Parece irrisorio que como dirigentes o titulares de una dependencia no conozcamos las reglas y normas legales para la entrega de claves, claves que si no están validadas por el Servicio Profesional Docente no tienen validez ante el FONE”, dijo.

El Secretario General de la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtió que en cada una de las instituciones educativas, zonas, supervisiones, centros de trabajo, delegaciones y sectores escolares, existen representantes del SNTE, que darán cuenta de nombres y direcciones de quienes irregularmente y en contubernio la Sub Secretaria de Educación Básica, la Sub Secretaria de Administración y la Dirección Jurídica, además del Servicio Profesional Docente, han permitido la corrupción y tráfico de influencias que daña el trabajo de los verdaderos maestros de Tamaulipas.

“No vamos a permitir la entrada de ningún compañero que no cumpla con los requisitos que establece la Ley para estar frente a grupo y aun cuando hay laudos que especifiquen que algún maestro debe ser restituido en su trabajo por mandato de la Ley, se debe hacer en el mismo lugar en donde estaba, no con nuevas plazas, ni nombramientos como ahora se pretende hacer por parte de estos malos servidores públicos”, refirió.

Pidió la intervención del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para sancionar y en su caso dar de baja a los responsables de estas irregularidades que ponen en entredicho la “transparencia” en la entrega de nombramientos y plazas de maestros. “Si existe un enfrentamiento entre compañeros trabajadores de la educación por defender sus derechos laborales y una plaza, es y será sólo responsabilidad de los mismos malos servidores públicos”, advirtió.

Me gusta: Me gusta Cargando...