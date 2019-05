Denuncian ofrecimientos de empleo con forma de “componente erótico”

Guadalajara, Jalisco, Mayo 16 – . No es la primera vez que pasa, y probablemente tampoco será la última, que una chica en busca de trabajo decide responder a un anuncio y tras lo que parecía ser una oferta de trabajo sin más tropieza con que esconde un añadido oculto de carácter sexual.

Eso es lo que le ocurrió a Daviиia иoиiaиo (@yaatusaa), una usuaria de Twitter que, “agobiadísima”, ha pedido consejo a los internautas sobre cómo proceder en estos casos.

“Bueno… Pues me acaba de pasar esto. Estoy agobiadísima. No sé qué hacer, si ir y partirle la cabeza o no sé”, decía en su tuit. Lo que le había pasado podía leerse en una captura de pantalla de la conversación mantenida por WhatsApp con quien había publicado la oferta de trabajo por la que ella se había interesado.

Le preguntan nombre y edad. Responde con su nombre -oculto en la imagen- y su edad, 26 años. Al otro lado, “Alberto, dueño y responsable de las clínicas”.

Hechas las presentaciones, la chica pregunta si le pueden dar más detalles sobre el trabajo, en qué consiste, las horas, el sueldo… Y ahí es cuando llega la sorpresa.

“Te quiero ser sincero. Es un trabajo genial de recepcionista. El sueldo merece, pero en secreto tiene un pequeño componente erótico, ¿te molesta?”, le responde quien ha dicho llamarse Alberto. Entonces ella pregunta que a qué se refiere con “componente erótico”.

La aclaración no tarda en llegar: “Daríamos juntos en secreto cuatro masajes eróticos al mes. Resto, recepción médica”.

Sorprendida y agobiada, como reconoce en su primer tuit, @yaatusaa decidió compartir lo que le había ocurrido en Twitter explicando que no sabía qué hacer y que la oferta, cuyo pantallazo también ha publicado, explicaba que era para un puesto de recepcionista en “un centro médico colegiado para labores propias del puesto”. Se ofrecía jornada completa y no se requería experiencia previa.

Denunciado lo ocurrido, algunos tuiteros le han recomendado acudir a la Policía e incluso denunciar al colegio de médicos. Hay quien le pregunta si esa misma conversación no se había hecho pública hace tiempo. “Me ha pasado esta misma mañana. Están diciendo que hay más casos y le habrá propuesto lo mismo a bastantes chicas más”, ha respondido @yaatusaa.

Es normal que los internautas se pregunten si esta historia no la ha contado alguien antes ya dado que no es tan raro que ofertas de trabajo escondan sorpresas como esta. Por ejemplo, hace una año otra chica denunció una oferta que decía así: “El perfil deseado es el de una secretaria de dirección/Personal Assistant muy liberal, versátil y polivalente, con disponibilidad horaria y para viajar, ofrecemos un puesto estable, y una alta remuneración debido a las particularidades del puesto, 3.200 euros más incentivos según valía e implicación con el director”. Por ‘particularidades’ se entendía mantener relaciones con el jefe.

Hace menos tiempo, en enero, una estudiante denunciaba también en Twitter haber publicado dos anuncios en un portal de empleo en los que se ofrecía para dar clases particulares o trabajar como niñera y que solo recibía propuestas de carácter sexual y ninguna relacionada con los perfiles que había publicado.

