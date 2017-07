Derrumba INE triunfo electoral de PRI en Coahuila, por rebasar gastos

Cd. de México, Julio 10 – . La fiscalización de los gastos de campañas en Coahuila por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) tornó aún más compleja la secuela poselectoral de esa entidad. El candidato de la coalición Coahuila Seguro (PRI-PVEM-Panal), Miguel Ángel Riquelme –designado ganador–, no sólo rompió el tope de gastos en 5.9 millones de pesos –31 por ciento arriba del tope permitido de 19.2 millones–, sino también omitió reportar 7.8 millones y contrató propaganda en radio y televisión (25 promocionales) prohibida por la ley, a un costo de 1.7 millones de pesos.

Por lo que hace a Guillermo Anaya Llamas, abanderado de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, integrada por PAN, Encuentro Social y los partidos estatales Unidad Democrática de Coahuila y Primero Coahuila, también rebasó ostensiblemente el tope de gastos, pues de acuerdo con el INE gastó 24.3 millones de pesos, es decir, 5.1 millones más del máximo fijado para la elección (26 por ciento). Además, dejó de reportar recursos por un monto de 5.2 millones de pesos, entre los cuales se incluyen espectaculares, propaganda por Internet, bardas, mantas y gasto operativo.

Problemas también en Nayarit

Las disposiciones legales en materia de nulidad de elecciones estipulan su procedencia cuando se haya rebasado el tope de gastos de campaña por arriba de 5 por ciento de la cantidad fijada, lo que coloca en riesgo la validez de los comicios, aunque eso lo decidirá en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La diferencia entre ambos contendientes fue de 2.5 puntos porcentuales.

Por otra parte, en Nayarit, el INE también detectó el rebase de gastos del tope de campaña por parte del aspirante de la coalición Juntos por ti (PAN-PRD-PT-PRS), Antonio Echevarría, quien gastó 20.7 millones de pesos, es decir, 319 mil más del tope fijado en 20.4 millones de pesos. A diferencia de Coahuila, el rebase podría quedar en una multa económica, pues es apenas de 1.5 por ciento en una elección donde Echevarría ganó por 11.5 puntos porcentuales.

Por lo que hace a Coahuila, la revisión del gasto de Riquelme por parte del INE, candidato ganador cuyo triunfo fue cuestionado por la manipulación en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, críticas al conteo rápido y la presunta manipulación de paquetes, entre otras, arroja dos violaciones graves a la norma: el rebase de topes de gastos de campaña, pues erogó 25.2 millones de pesos, 31 por ciento arriba de lo permitido, lo cual es tipificado como grave ‘‘cuando se excede el 5 por ciento del gasto total permitido y el priísta rebasó seis veces el máximo legal.

Además, el dictamen del INE reporta: ‘‘El sujeto obligado omitió reportar 25 espots, por un importe de un millón 450 mil pesos’’, y más adelante agrega que ‘‘(…) omitió reportar cinco espots de televisión por 290 mil pesos’’. La Constitución también establece como violación grave cuando ‘‘se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos’’. En ambos casos, el rebase de topes y la adquisición ilegal de promocionales son causales de nulidad de la elección.

Sin embargo, las irregularidades de Riquelme no concluyen ahí, pues no reportó gastos por 7.8 millones de pesos, que incluyen: omitir reportar gastos de propaganda en Internet, bardas y propaganda en vía pública; realizó adquisiciones con proveedores que no están inscritos en el Registro Nacional; no presentó algunos contratos de servicios; no reportó espectaculares y panorámicos por un monto de 800 mil pesos, y dejó de reportar gastos de publicidad en redes sociales.

En cuanto a Anaya Llamas, el INE también identificó una cadena importante de omisiones en el gasto, principalmente por violar el tope de gastos por 26 por ciento. Y además, no reportar con anticipación los eventos de campaña; violación al acuerdo de aportación de recursos de los partidos que integraron la coalición; no incluir en sus gastos lo erogado en encuestas; omitió el reporte de 50 espectaculares; no reportó los movimientos en algunas cuentas bancarias, entre otras irregularidades.