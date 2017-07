Derrumba Televisa, es “adoptada” por Univisión y hay desbandada

Cd. de México, Julio 31 – . Amarga pesadilla vive una de las cadenas de televisión más importantes de México y Latinoamérica, como lo es Televisa, de quien se sostiene que Televisa no está en crisis, sino Televisa se está derrumbando.

Desde hace meses han estado publicando nombre de los consentidos de esas cadena que han quedado sin exclusividad, otros que se han ido a la competencia, pero nadie explica cuáles son las verdaderas razones de que esto esté pasando.

Perdieron exclusividad los consentidos Jacqueline Bracamontes, Galilea Montijo, Alejandro Tommasi, Angelique Boyer, Ana Patricia Rojo, Cecilia Galliano, Sergio Goyri, Maite Perroni, Marjorie de Sousa, Eduardo Santamarina, etc, etc, etc.

Inclusive cuando Azela Robinson, Otto Sirgo, Raquel Pankowsky, Irina Areu y Silvia Mariscal se enteraron que perderían su exclusividad, grabaron este video que vemos a continuación como una forma de ‘pedir trabajo’, al cual titularon ‘Talento Libre Latino’.

Además de perder exclusividad, también vinieron los despidos, y por nombrar algunos, tenemos a Lolita Ayala, quien dicen que no le perdona a Televisa lo que le hizo después de años de serle fiel; Altaír Jarabo la despidieron por tener bajos raitings, y Alejandra Procuna no le quedó de otra que convertirse en chofer de Uber.

Otros como Ernesto Laguardia, Sara Maldonado, Rebecca Jones y Dolores Heredia, y otros más se sumaron a las filas de la competencia: TV Azteca. Y Brandon Peniche se fue a buscar mejores oportunidades.

Toda esta lista sin contar los que ni sabemos dónde están.

Y una que dio un golpe rápido fue Lupita Jones, quien siempre estuvo al frente del certamen de belleza ‘Señorita México’ de Televisa, y así de pronto se inventó ‘Mexicana Universal’ que será el que represente a México de ahora en adelante en Miss Universo.

¿Qué pasa?, pues me ha llegado información desde los mismos pasillos de Televisa que el asunto es más complicado de lo que parece a simple vista.

Según me cuentan, los planes son llevar a México los programas que se producen en Univision como ‘Despierta América’, ‘El Gordo y la Flaca’, y otros más, los cuales tomarás el lugar de ‘Hoy’ y algún programa de farándula, de esa forma, no tienen que producir en México.

Nos contó que Televisa solo producirá 3 novelas al año y los noticieros… es más, ya han cerrado varias de las localidades de la empresa.

También me aseguran que desaparecerán el logo de Televisa de la faz de la Tierra y lo sustituirán por el de Univision… ¿parece una historia de ciencia ficción?… pues a mi también, pero eso es lo que nos aseguró alguien que trabaja directamente con Juan Osorio, quien dice, además, que los pasillos de los estudios parecen desiertos.

Según esta persona, todo se debe a que el pueblo mexicano está rechazando fuertemente Televisa porque lo asocian con la primera dama Angélica Rivera, con el presidente Enrique Peña Nieto, con la corrupción y otras cosas negativas que afectan al país, por lo que, supuestamente, es más conveniente borrarlo del mapa y empezar de cero con Univision México, ¿lo creemos?.