Desafían los estigmas las mujeres en China y buscan encontrar un marido

Pekín, Agosto, 28 – . En China pareciera que no basta ser exitosa, tener un buen trabajo y un alto nivel de estudios, porque si una mujer pasa de los 25 años y no se ha casado corre el riesgo de ser etiquetada como una sheng nu, una “mujer sobrante”.

Son mujeres jóvenes, con un nivel de estudios cada vez más alto, muchas de ellas con posgrados en el extranjero, con buenos trabajos e ingresos, pero solteras, e inevitablemente se enfrentan con la temida pregunta en cada reunión familiar: “¿Cuándo vas a casarte?”.

Para sus padres son quisquillosas, exigentes, idealistas… y un reto para la sociedad china, cuyos más grandes valores son la familia y el respeto a sus mayores. Sin embargo, muchas de estas jóvenes se rebelan a casarse a temprana edad, sin amor, o con hombres de una condición socioeconómica y educativa por debajo de la suya.

Ante este fenómeno, algunos padres preocupados acuden a los llamados “mercados del matrimonio”, o lugares donde “ofrecen” a sus hijas e hijos, exhibiendo letreros en los que detallan su edad, características físicas, estudios, sueldo e, incluso, propiedades. No obstante, la mayor parte de los jóvenes no aprueba esta práctica.

El uso del término sheng nu fue difundido por la Federación de Mujeres de China, órgano del Partido Comunista, la cual lo comenzó a emplear para referirse a las mujeres mayores de 25 años que no se han casado.

Este fenómeno de mujeres solteras llamadas sheng nu (solteronas) ha llamado la atención de las autoridades chinas, que realizan campañas mediáticas para convencer a las mujeres de que reduzcan sus ambiciones y exigencias”, explica Flora Botton Beja, en un artículo para la revista Estudios de Asia y África, de El Colegio de México.

Sin embargo, el verdadero problema al que se enfrentan las autoridades chinas es el caso de los “hombres sobrantes”. Según un cálculo realizado por Excélsior, actualmente existen en la nación asiática 2.9 millones de hombres entre 25 y 35 años que no “alcanzarían” una pareja en ese mismo rango de edad.

Según el Sexto Censo Demográfico Nacional, levantado en 2010, hay en China 123.3 millones de mujeres entre 25 y 35 años, un rango de edad “ideal” para casarse, contra 126.2 millones de hombres.

La problemática de los “hombres sobrantes” se agrava debido a la creciente tendencia entre las mujeres jóvenes que no ven el casarse como una prioridad, sobre todo aquéllas que viven en las grandes ciudades y que, gracias al crecimiento económico de China en los últimos años, tienen acceso a mayores oportunidades educativas y laborales.

Las mujeres de hoy, en especial las que trabajan, tienen sus estándares cuando buscan novio. Algunas están dispuestas a bajarlos, pero sólo si pasan de cierta edad”, dice Qing Lin, una economista de 40 años, quien se casó a los 27, sin embargo, dice que no lo hizo por amor.

También, por la influencia de la mentalidad occidental, sí hay mujeres que ya no quieren casarse, por pensar que no tienen que depender de nadie, no tienen que asumir tanta responsabilidad ni las pesadas labores. Hay hombres que no lo quieren, por temor a perder la libertad, por la presión económica u otras razones”, indica Qing, quien ahora está divorciada y no piensa volver a contraer matrimonio.

En mi opinión, el principal factor de tantas ‘mujeres sobrantes’ es que, con el cambio social, la mujer tiene el derecho a elegir”, asevera.

Para Lingxiao Yin, de 25 años, la mentalidad de los padres en China respecto al matrimonio es difícil de cambiar. “Después de casarse, la familia te pregunta cuándo vas a tener un hijo, y después del primer hijo, cuándo viene el segundo, ya que se levanta la restricción (de sólo un hijo por pareja)”.

Ella tiene una maestría en traducción y ha viajado a varios países para perfeccionar su español. Afirma que quiere casarse algún día, pero no dentro de poco. “Primero quiero conocer el mundo y ser una persona útil para la sociedad”, subraya.

