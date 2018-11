Desaparece el gobierno del Estado más de 107 mdp de apoyo a pobreza

Cd. de México, Noviembre 26 – . El gobierno de Tamaulipas encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, deberá explicar la desaparición de más de 107 millones de pesos que estaban destinados a programas de ayuda en las zonas de mayor pobreza.

Ese dinero enviado en el 2017 jamás llegó a las zonas más pobres que debieron recibir apoyo para agua, electricidad, drenaje o mejoramiento de viviendas, de acuerdo con la Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-28000-16-1421-2018.

El gobierno estatal, encabezado por García Cabeza de Vaca, deberá explicar el uso del dinero de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), o en su caso devolverlo al gobierno federal.

De acuerdo con la segunda entrega del programa de Auditorías del 2017, el gobierno de Tamaulipas pudo haber causado un daño al erario público.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 105 millones 330 mil 312.03 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación…”, detalla la Auditoría Federal.

En las siguientes revisiones, se encontraron más irregularidades, que en total alcanzan los 107 millones de pesos.

“(El Estado de Tamaulipas) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios… que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 107 millones 030 mil pesos, que representa el 93.5% del disponible al 31 de marzo de 2018.

“El gobierno del Estado de Tamaulipas destinó el 2.8% de los recursos del FISE 2017 para la atención de Zonas de Atención Prioritaria urbana y rurales, por lo que NO cumplió con el porcentaje mínimo de inversión del 30.0% establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, señala el dictamen.

“La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, inició el procedimiento de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CI-SBS/007/2018, por lo que se da como promovida esta acción.

“El gobierno del Estado de Tamaulipas destinó el 8.0% de los recursos del FISE 2017 a obras y acciones de incidencia directa (9,188.8 miles de pesos), por lo que NO cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% establecido en los lineamientos del FAIS”, añade.

Del monto total disponible del FISE 2017 por 112,954.4 miles de pesos al 31 de diciembre del 2017, se constató que el Estado pagó 2,632.6 miles de pesos que representaron el 2.3%, por lo que el monto no pagado a esa fecha fue por 110,321.8 miles de pesos, el cual representó el 97.7% del disponible.

