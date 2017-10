Desaparece físico mexicano en EU y ofrecen 10 mil USD por hallarlo

Guanajuato, Octubre 27 – . Familiares de Enrique Garibay viven con la angustia de no saber nada de su paradero desde el pasado 6 de octubre, por lo que exigen a las autoridades de Los Ángeles, California, que agilicen la investigación para localizarlo.

Los Ángeles es una ciudad que tiene cámaras por todos lados, tenemos los últimos lugares donde pudo haber estado, la zona del aeropuerto, la renta del coche; toda esa zona tiene también un restaurante de comida rápida donde aparentemente él consume el día 6 y de ahí no sabemos más”, comentó Eréndira Acuña, sobrina de Garibay.

Luego de más de 20 días de la desaparición de Garibay para la familia todo es un misterio.

Es desesperante porque no tienen los medios, no tienes los elementos para localizar a una persona, no sabes lo que está pasando. La gente se ha acercado, nos han ayudado, pero es una desesperación para la familia es muy doloroso, relató Dolores Garibay, hermana del desaparecido.

La familia de Garibay se organizó en México y viajó a Los Ángeles, sitio donde se le vio por última vez.

Tenemos unas redes de apoyo para quienes nos quieran compartir información y apoyarnos; lo pueden hacer en Facebook y Twitter @Busco a Quique”, dijo Eréndira Acuña.

Enrique, de 51 años de edad, es originario de Irapuato, Guanajuato. Radica en Hungría, país en el que es académico y donde vive con su esposa y sus dos hijos.

Él es una persona muy inteligente, siempre fue muy estudioso, tenemos la satisfacción de que todas las personas que se han enterado lo dicen. Él estudió en Hungría, estudió la carrera de físico nuclear y posteriormente hizo un doctorado en neurociencia, ese ya lo hizo en Estados Unidos”, agregó Dolores Garibay.

De Hungría viajó a Nueva York, ciudad a la que llegó el 17 de septiembre para reunirse con unos colegas con el objetivo de hacer algunas publicaciones.

Autoridades de Guanajuato tuvieron acercamiento con las autoridades en Estados Unidos, pero hasta ahora las acciones son infructuosas.

Hicimos un boletín para poderlo mover en todo Estados Unidos a través de todas las organizaciones guanajuatenses, también con el apoyo de organizaciones hermanas de la comunidad mexicana para que puedan tener la imagen de este doctor y poderlo distribuir en iglesias, lugares comunitarios, hospitales”, explicó.

La Policía de los Ángeles es la encargada de realizar las indagatorias, pero hasta ahora hay poca información.

Estos casos también dependen mucho del público, que nos den información, tal vez si lo han visto, que por favor se comuniquen con el departamento de policía”, agregó.

La familia de Garibay ofrece una recompensa de 10 mil dólares para quienes den información de su paradero.