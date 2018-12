Desaparecerá Seguro Popular AMLO y federalizará los sistemas de salud

Cd de México, Diciembre 14 – . El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará este viernes el convenio para federalizar los sistemas de salud en las primeras ocho entidades del país e integrar un esquema por el cual concentren en uno solo los servicios estatales de la Secretaría de Salud, IMSS e Issste. En consecuencia, anunció el mandatario, desaparecerá el Seguro Popular.

El proceso de federalización concluirá en dos años, pues cada seis meses se integrarán ocho nuevos estados a la nueva forma de operar del sistema público de salud en el país.

“Sobre el llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado. Ni es seguro, ni es popular. Y será sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Es un nuevo plan de salud”, que se dará forma paulatina, dijo el mandatario.

Expuso: “El convenio significa que los estados trasladan sus servicios de salud a la federación. Se va a hacer cargo ésta del sistema de salud”.

El jefe del Ejecutivo indicó entonces que uno de los problemas actuales es la fragmentación, la desintegración del sistema de salud. Hoy tienen responsabilidad los estados y por el gobierno federal la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste, y lo que queremos es integrarlos y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes”’ y que representa a más de la mitad de los mexicanos.

López Obrador señaló durante su conferencia de prensa de esta mañana que se destinarán 25 mil millones de pesos adicionales para poner en marcha el nuevo esquema de federalización del sistema de salud y también para iniciar la regularización laboral de alrededor de 80 mil trabajadores de ese sector (médicos, enfermeras y personal administrativo) que actualmente trabajan por honorarios.

Asimismo, se atenderá el propósito de ofrecer medicamentos gratuitos a la población.

En este renglón admitió que existe uno de los mayores problemas de corrupción el sector salud.

“Hay un fondo del sector salud de 90 mil millones de pesos que se va a emplear con este propósito, para estos primeros ocho estados habrá una inversión adicional de cerca de 25 mil millones de pesos. A los seis meses, a mitad del año próximo, van a entrar ocho estados más y se les va a destinar una cantidad similar. Mientras estamos trabajando en el modelo se continuará con el mismo sistema, en el resto del país.

“Hay presupuesto suficiente para las medicinas (…) y sin embargo no hay medicamentos en los centros de salud y hospitales. También existe un cuadro básico, hay medicamentos que se requieren y que la gente no puede tener si hay enfermedad grave porque no está en ese cuadro. El objetivo es que no exista cuadro básico, que todos los medicamentos se puedan aportar a los enfermos”.

Para todo ello, aseguró, alcanza el presupuesto porque no habrá corrupción.

Actualmente “hacían su agosto los que vendían medicamentos. Hasta políticos se dedicaban a venderlos por influyentismo. Y se compraban muy caros, por eso no alcanzaba… todo eso se va a eliminar”.

Para este fin, aseguró, trabajarán las secretarías de Salud y de la Función Pública y él mismo estará pendiente de que no se desvíen recursos en las adquisiciones de medicamentos.

También, “pediremos la intervención de la Oficina de Transparencia de la ONU en la compra de medicamentos y equipos, y si no hay condiciones en el país para el abasto se abrirán licitaciones para que empresas internacionales abastezcan. Lo que nos importa, dijo, es que no falten medicamentos”.

López Obrador viaja esta mañana a Mérida, Yucatán, donde suscribirá el documento y que arranca con entidades del sureste del país, entre ellas Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Campeche.

Me gusta: Me gusta Cargando...