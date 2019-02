Desbandada de operadores políticos en el PRI, “aterrizan” en Morena

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Febrero 18 – . La estructura natural de Morena en Tamaulipas, fue sobrepasada por ex militantes, ex candidatos, ex alcaldes y ex diputados, emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) todos, relacionados con los ex Gobernadores, Eugenio Hernandez y Tomas Yarrington.

El Coordinador de Morena en Tamaulipas, Alejandro Rojas Díaz, minimizó la presencia de los operados políticos del PRI en su encuentro realizado la tarde de este sábado, en el Hotel “Ramada” de Victoria.

Fue cuestionado en diversas ocasiones sobre el mismo punto, y Rojas Díaz, se mostró firme al mencionar en diversas ocasiones, “que es parte de la cuarta transformación” y que “todos” tienen cabida en dicho proyecto político, pese a la relación que mantienen, con los dos ex mandatarios tamaulipecos vinculados a proceso; Uno por lavado de dinero y otro por narcotrafico y delincuencia organizada

El Coordinador de Morena en Tamaulipas, amenazo “con traer a la FEPADE” durante la jornada electoral del 02 de junio, como si se tratara de una institución al servicio de Movimiento Regeneración Nacional o del Gobierno Federal.

Con el evento “Ciudadano” desarrollado este sábado en la capital del Estado, al que no tuvieron acceso los medios de comunicación, quedo en evidencia que los operadores políticos para este proceso electoral, son parte de la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

En este evento, fueron presenciados Oscar Luebbert Gutiérrez, Ricardo Rodriguez, Eliseo Castillo, Libertad Garcia Cabriales, Felipe Garza Narvaez, Eduardo Lalo Gattas, y de más “ex priistas” que buscan una designación como candidatos en Morena, o un cargo federal en las delegaciones de esta entidad.

