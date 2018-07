Descentralización de Secretaría de Cultura es una buena señal: R. Padilla

Cd. de México, Julio 20 – . La descentralización de la Secretaría de Cultura federal a Tlaxcala es un buen mensaje para el país. “Pero no me parece lo más afortunado que esto sea trasladando las oficinas centrales a otros estados, por lo que implica en movilización”, comentó ayer Raúl Padilla López (1954).

El presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, encargado del proyecto cultural del excandidato Ricardo Anaya, afirmó que tras esta buena señal pueden venir otras medidas. “Como la descentralización de los programas, de la inversión pública en infraestructura y, probablemente, detrás de esto venga la real descentralización de las instituciones del sector cultural, como el INBA, cuya mayor parte de sus actividades se desarrolla en la zona central”.

El promotor cultural aclaró que, a pesar de que cree que “administrativamente no es lo más afortunado, soy el primero en reconocer que es una buena señal en términos de que la descentralización puede venir en serio”.

Padilla señaló lo anterior tras el anuncio de que la India será el invitado de honor de la edición 33 de la FIL Guadalajara, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019, para lo cual se firmó un convenio con Muktesh Pardeshi, embajador del país asiático en México.

Sobre la designación de la escritora Laura Esquivel como subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, la cineasta María Novaro como directora de Imcine y el poeta Mardonio Carballo como titular de Culturas Populares, el exrector de la Universidad de Guadalajara (1989-1995) dijo que los nombres que se han dado a conocer son de gente sobresaliente.

Hago un reconocimiento a ello. Me parece muy buena la ratificación de Diego Prieto como director del INAH. Y en cuanto a los demás nombramientos será cuestión de ver su actuación para poder hacer algunas observaciones”.

Señaló que no está en desacuerdo con la plataforma cultural de la virtual secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, porque no conoce una propuesta de gobierno. “Vimos las propuestas de campaña, que discutimos en diversos encuentros. Mi percepción es que hubo más coincidencias que diferencias. Y ahora prefiero trabajar en lo que puede construir. Estaremos observando y señalando lo que no nos parece conveniente para el sector cultural”.

Y aclaró que es lamentable el poco presupuesto que se destina al sector cultural. “Espero que en la próxima administración se incremente considerablemente”.

Respecto a la India, el primer país asiático que será invitado de honor del encuentro editorial más importante de Iberoamérica, Padilla recordó que “la literatura india es rica y diversa y su industria editorial es una de las más importantes del mundo, con una producción anual de 120 mil títulos en 24 lenguas y una exportación a 120 países”.

Pardeshi destacó por su parte que la India está entre los diez socios comerciales más importantes de México, cuyos negocios bilaterales alcanzan un monto de ocho millones de dólares y 180 empresas indias se han establecido en tierras aztecas. “Queremos fortalecer ahora la relación cultural”.

Aunque todavía no tiene nombres de los escritores indios que participarían en la FIL, Pardeshi adelantó que traerán la riqueza y la diversidad de su cultura milenaria.

Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara, concluyó que el reto para la India es dar cuenta de su diversidad lingüística. “Es una cultura con la que tenemos muchos nexos. Será enriquecedor tener un país con tantas lenguas”.

