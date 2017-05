Descubre SAT más de 70 mil empresas ligadas al robo de gasolina en el país

Cd. de México, Mayo 25 – . El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 70 mil empresas fachada o fantasmas que emiten facturas falsas utilizadas para la compra y venta de gasolina robada, por lo que la autoridad empezó a cancelar sellos fiscales.

En entrevista, el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, informó que muchas empresas fantasmas se constituyen a través del robo de identidad, y reveló que las citadas compañías han facturado operaciones superiores a 900 mil millones de pesos.

No obstante eso, no es el monto de la defraudación en virtud de que esas facturas no necesariamente tienen una contraparte en otras empresas que pretendan deducirlas, es decir, todavía no tenemos una estimación precisa para conocer cuál es el impacto en la evasión, aclaró.

Las investigaciones se realizan también en las 12 mil gasolineras diseminadas en todo el territorio nacional pero se han centrado en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.

Señaló que se cotejan información con Petróleos Mexicanos (Pemex) para que las compras coincidan con el nivel de ventas.

Desde el punto de vista de Pemex estamos identificando quiénes tienen o pueden justificar su nivel de consumo de combustible dada la naturaleza de su negocio, aseveró.

Santín Quiroz indicó: Lo que estamos buscando es qué empresas han tenido operaciones con estas estaciones de servicio donde se pueda presumir que se haya consumido o comprado combustible robado o bien que estén comprando o vendiendo facturas.

En el contexto del acto “ Pasos firmes contra la evasión” , señaló que la averiguación en contra de Elba Esther Gordillo por presunta evasión fiscal no está concluida; sin embargo, no dio mayores datos por el impedimento del secreto fiscal.

Nosotros estamos coadyuvando ante las instancias jurisdiccionales para que se sigan desahogando los procesos correspondientes. Los procesos no han concluido, aseguró.

Al presentar los estudios sobre evasión fiscal realizados en conjunto por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Tecnológico de Monterrey, informó que en el caso del impuesto al valor agregado (IVA) se observa que la evasión presenta un comportamiento decreciente, al pasar de una tasa de 31.9 por ciento en 2011 a 19.4 por ciento en 2015, equivalente a un monto de defraudación de 18 mil 127 millones de pesos.

Respecto del impuesto sobre la renta (ISR), la tasa disminuyó de 39.82 a 25.6 por ciento en los mismos ejercicios, con un monto de 370 mil 213 millones de pesos. En general, la evasión por ISR muestra una tendencia decreciente en años recientes, siendo sueldos y salarios y el régimen de personas morales los que mayor avance han mostrado.

Después de lo que estamos observando con la disminución que logramos en los últimos años, ya nos encontramos en niveles comparativos con países de desarrollo comparable, señaló.

Acerca de la la factura electrónica, el mismo estudio del Tecnológico de Monterrey ilustra que nos encontramos al nivel de desarrollo de los países Noruega, Suecia y Finlandia. En Latinoamérica, Chile y Brasil tienen un nivel de desarrollo comparable en materia de administración tributaria digital.

Aumenta recaudación de ISR

El SAT destacó que a partir de la obligación generalizada de expedir facturas se registró un incremento en el ISR causado de 6.6 por ciento para personas morales y 21.3 por ciento para personas físicas en 2015.

El jefe del SAT expresó que al día de hoy una de las prácticas más importantes de evasión es la compra venta de facturas que no soportan una operación real. En ese sentido, estamos llevando a cabo verificaciones domiciliarias para identificar aquellas empresas fantasmas para inmediatamente cancelarles el sello electrónico e inmediatamente procedemos a publicarlas y contactar a aquellas empresas que sí tienen operaciones y que pretendían deducir estas facturas.

A partir de esto hemos tenido resultados muy positivos. Se han obtenido recaudaciones cercanas a 17 mil millones de pesos, simplemente por la corrección que llevan a cabo aquellas empresas que fueron identificadas de haber tenido operaciones con empresas fantasmas.