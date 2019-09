Descubren científicos forenses que cadáveres se mueven un año después

Canberra, Australia, Septiembre 17 – . Todos nos imaginamos que con la muerte, el cuerpo permanece inerte, pues el cerebro ya no envía ninguna señal para generar movimiento aunque sea de milímetros, pero una nueva investigación revela que no es así. El cuerpo se sigue moviendo hasta más de un año después de la muerte.

Parece sorprendente y un poco tenebroso, pero investigadores forenses de una “granja de cuerpos humanos” donados, llamada Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (AFTER), revelan que los cadáveres no se quedan quietos.

La científica Alyson Wilson, de la Universidad Central de Queensland, explicó en una entrevista para la Australian Broadcasting Corporation que el descubrimiento se hizo con ayuda de cámaras de lapso de tiempo, que se usaron para grabar a un cadáver en descomposición en intervalos de 30 minutos durante 17 meses.

«Lo que descubrimos fue que los brazos se movían significativamente, comenzaron pegados al cuerpo y terminaron un poco más separados del cuerpo». Incluso documentaron un caso en que, “se salió un brazo y luego tocó casi el costado del cuerpo nuevamente», dijo la investigadora Alyson Wilson.

Es cierto que los investigadores esperaban un movimiento post-mortem durante las primeras etapas de descomposición, pero que continuara después de un año fue lo más sorprendente.

¿Por qué hay movimiento en los cadáveres?

Los científicos señalan que el movimiento podría ser el resultado de una reducción y contracción de los ligamentos cuando se están secando y, por ende, el cuerpo se está momificando.

Aunado a lo anterior, el Dr. Maiken Ueland, subdirector de AFTER, dijo que hubo algunos movimientos causados ​​por la actividad de los insectos y la acumulación de gases en el cuerpo en las etapas tempranas e intermedias de descomposición.

Los investigadores aseguran que este descubrimiento será muy importante para ayudar a la policía a resolver crímenes e investigaciones policiales inexplicables, debido a que podría cambiar la forma en que los científicos analizan e interpretan las escenas del crimen, particularmente cuando los restos humanos no han sido descubiertos por mucho tiempo.

Esta investigación es impresionante, pero es una continuación de otra publicada en la revista Forensic Science International: Synergy,

donde grabaron con cámaras de lapso de tiempo a los cadáveres para estimar la descomposición de un cuerpo.

Wilson y sus colegas utilizaron una cámara de lapso de tiempo para rastrear la descomposición de un cadáver durante seis meses. Las imágenes resultantes se compararon con un sistema de asignación de puntos para niveles de descomposición en todo el cuerpo a fin de determinar cuánto tiempo había estado muerta la persona.

El sistema de puntos coincidía perfectamente con las fotografías de lapso de tiempo, lo que aumentaba la validez del sistema como herramienta.

El Centro Australiano para la Investigación Experimental Tafonómica (AFTER,

por sus siglas en inglés) es un centro único de donación de cuerpos dedicado al estudio de la tafonomía forense en Australia.

La tafonomía forense es el estudio de restos vivo desde el momento de la muerte hasta el momento del fosilización. Este campo de la ciencia tiene como objetivo resolver los problemas que rodean los procesos físicos, químicos y biológicos de la descomposición de los seres vivos, donde como demuestran los científicos, queda mucho por aprender.

