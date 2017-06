Descuido en el caso de garrapata en ganadería, dicen autoridades

Cd. Victoria, Tamaulipas, Junio 29 – . Las autoridades del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria desacreditaron la versión de que un brote de garrapatas esté causando la muerte de ganado en el norte y sur de Tamaulipas pues no hay reportes oficiales al respecto, “y si hay garrapatas es por un descuido de los productores pues hay productos suficientes para mantener un control adecuado”.

Oscar Reynaldo Gaytán Sifuentes, responsable de la dependencia, dijo no obstante que en todo caso por efectos de las altas temperaturas y las condiciones climáticas es muy probable que la plaga aumente “pues sabemos que Tamaulipas es un estado con presencia de garrapatas”.

“Y más cuando hay presencia de una humedad relativa y de ambiente, es cuando existen más probabilidades que aumente el brote”, comentó

En ese sentido exhortó a los productores pecuarios y población en general a no alarmarse porque eso es algo natural, y recomendó reforzar las acciones de control y atención al ganado con baños garrapaticidas, pero en caso de haber signos de enfermedad atender los animales de inmediato.

Reiteró que la presencia de una plaga como esa no debe causar alarma porque tampoco es un problema que cause fuertes estragos, sin embargo los ganaderos deben tener más vigilado sus hatos y a los primeros signos de enfermedades llamar al médico veterinario para el tratamiento adecuado.

“La garrapata lo único que hace es transmitir enfermedades que se pueden controlar, sobre todo cuando se detecta a tiempo; lo que se debe hacer es estar al pendiente de los animales, y darles el tratamiento adecuado para evitar la propagación de la plaga”, concluyó.