Desde niño Andy Ruíz le pagó a los grandes por peso y estatura

Cd. de Méxcio, Junio 05 – . Cuando Andy Ruiz junior tenía 10 años, por su estatura y su peso, podía hacer de sparring con peleadores adultos.

“Y les pegaba”, recordó Andy Ruiz senior, el orgulloso padre quien lo ha acompañado a lo largo de su carrera, incluida la noche del sábado, cuando desde la esquina, lo vio convertirse en el primer mexicano en la división de los completos.

Cuando Andy nació, su padre, amante de esta disciplina por herencia de su abuelo, lo empezó a educar en el mundo del pugilismo. Primero con películas, y después él mismo le dio sus primeras clases.

“Yo lo ponía a ver películas de Rocky, le fascinaban. Decía que también él iba a ir a pegarle a los rusos”, recordó su padre. “Cuando lo puse a boxear, miré su fuerza, y el gusto natural que tenía. Desde ahí supe que iba a ser muy bueno”.

El papá de Andy dejó México en su adolescencia para emigrar al sur de California, a sólo unos kilómetros de Mexicali, de donde es originario. El destino trajo a Andy, en esa misma etapa de su vida, de regreso a la tierra en la que su padre vio los primeros pasos.

Lo llevé a Mexicali para que entrenara con el equipo de boxeo. En amateur nadie le ganó en México, fue cuatro veces campeón nacional.

Se quedó cerca de calificar a Juegos Olímpicos, pero finalmente, por diferentes circunstancias, no lo logró”, señaló su padre.

Tras no calificar a Beijing 2008, y un año sabático, Andy debutó como profesional el 28 de marzo de 2009 en Tijuana, donde logró el primero de sus 33 triunfos.

Durante su carrera profesional, que incluye un par de peleas por campeonato del mundo, Ruiz tuvo en su esquina a legendarios entrenadores como Freddie Roach y Abel Sánchez. Ninguno, según su padre, lo ha ayudado tanto como lo hizo el jalisciense Manuel Robles, quien se ha encargado de su preparación en las últimas cuatro peleas.

Manny le ha ayudado muchísimo”, explicó. “Abel y Freddie son muy buenos entrenadores, pero yo creo que Andy necesitaba alguien que estuviera más de cerca con él, y pulir algunos detalles que tenía. Yo creo que si hubiéramos tenido a Manny en la esquina en la primera oportunidad por el título, la hubiera ganado”.

Desde la noche del sábado la vida le ha cambiado a Andy. Y también a su familia.

Toda la madrugada, todo el domingo, no me han dejado de llegar llamadas, mensajes para felicitarnos. Pero realmente sé que vale la pena, que es algo que en México se esperaba desde hace mucho, y nosotros somos los más contentos de que ahora sepan que llegar a ésto no fue casualidad, hubo mucho esfuerzo y trabajo para que él pudiera lograrlo”.

Confirman pelea de revancha

El promotor Eddie Hearn, quien lleva los destinos del inglés Anthony Joshua, excampeón pesado de tres organismos, confirmó que harán válida la opción de revancha, frente al mexicano Andy Ruiz.

Después de las reuniones con AJ Rob Mc y el equipo administrativo en Nueva York, hemos activado la cláusula de revancha del contrato con Andy Ruiz Jr. La pelea se llevará a cabo en noviembre o diciembre en un lugar que se confirmará pronto.

