Desdén derechohabiente en créditos Infonavit debido al aumento en pago

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Diciembre 26 – . Las empresas constructoras de vivienda cerrarán el año con los efectos de contracción en la operación de nuevas reglas para la obtención de créditos entre los trabajadores, entre ellas el subsidio a través del programa Cofinavit, que su vez contrajo este tipo de construcción y ventas hasta en un 50 por ciento.

De acuerdo a la información proporcionada en el ramo dicado a la construcción de vivienda, las nuevas reglas obligan al trabajador a prescindir de los créditos, dado que la severidad de los intereses no le impide avanzar en el saldo de la deuda.

“En todo caso el pago del trabajador es para pagar solamente intereses, más no abonar al costo de la vivienda. Así, nadie desea tener un crédito, al dificultarle avance en el pago total del inmueble adquirido”, comentó David Ortiz Santana, responsable del crédito de una constructora local.

Destacó que una de las nuevas reglas de Infonavit, implica que al acreditado se le quita el 30 por ciento de sus ingresos para el pago de la vivienda, en lugar del 25 por ciento como era apenas en el primer bimestre del año.

Fue desde el mes de Junio del 2016 cuando Infonavit agotó el programa Conavi, el que consiste en la aportación de un subsidio a fondo perdido al trabajador por un monto aproximado de entre 53 mil y hasta 69 mil pesos para adquirir casa, según establece Infomavit, comentó.

De acuerdo a la información aportada por Infonavit a los constructores, la reanudación de subsidios fue apenas hace unos meses, con el adicional de ser agregados a Tamaulipas aquellos que oros estados no aplicaron.

Gabriel Sánchez del Moral, del área de créditos de otra empresa constructora, mencionó que uno de los programas que no fueron afectados es el Mejoravit, que otorga un crédito blando hasta por 65 mil pesos para mejoramiento y rehabilitación de las casas de los trabajadores.

“El trabajador, no es que no quiera vivienda, sino que no trae capacidad para adquirirla porque no tiene ingreso. Aunque habría que reconocer que fueron estimulados los créditos limitados, esto es para vivienda más económica”, dijo.

Me gusta: Me gusta Cargando...